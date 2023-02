Delta: il trailer del thriller con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio

News Cinema

In anteprima il trailer del thriller dramma Delta diretto da Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio sulle acque del delta del Po. Presentato in Piazza Grande a Locarno uscirà nelle sale il 23 marzo distribuito da Adler Entertainment.

Bracconieri contro pescatori. Uno scontro fra ambientalisti contrari alla pesca indiscriminata e un misterioso uomo, che in quelle terre è nato e ci è tornato da poco dopo essere stato lontano, all'estero, per molti anni. Alessandro Borghi, con barbone d'ordinanza e una presenza carismatica, poche parole e una ricerca di vendetta violenta che lo contrapporrà a Osso, interpretato da Luigi Lo Cascio.

Sono i due protagonisti di Delta di Michele Vannucci, in arrivo nelle sale il 23 marzo per Adler Entertainment dopo essere stato presentato in Piazza Grande a Locarno. Accanto a loro ci sono Emilia Scarpati Fanetti, Greta Esposito, Denis Fasolo, in un film prodotto da Matteo Rovere e Giovanni Pompili e scritto da Massimo Gaudioso, Fabio Natale, Anita Otto, oltre al regista Michele Vannucci.

Vi presentiamo in anteprima il trailer di Delta.

<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/delta/59780/video/?vid=39988" href="https://www.comingsoon.it/film/delta/59780/video/?vid=39988">Delta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

