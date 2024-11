Deer Girl: prenota il tuo invito omaggio per la proiezione esclusiva e incontra il cast del film

News Cinema

ComingSoon ti invita alla proiezione esclusiva di DEER GIRL, il film di Francesco Jost con Denise Tantucci, Anita Caprioli, Giorgio Tirabassi, Matteo Olivetti, Anita Kravos: prenota il tuo biglietto omaggio valido per due persone!

Distribuito da Adler Entertainment, DEER GIRL, il film diretto da Francesco Jost con Denise Tantucci, Anita Caprioli, Giorgio Tirabassi, Matteo Olivetti e Anita Kravos, racconta la storia di Rachele, una giovane donna di 25 anni, che ritorna al suo paese natale per partecipare al cinquantesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Mario (Giorgio Tirabassi) e Anja (Anita Caprioli). Dietro la facciata di una coppia rispettata dalla comunità, si cela un oscuro segreto di violenza domestica, un'ombra che ha segnato profondamente l'anima di Rachele. Cresciuta in un ambiente tossico, Rachele porta con sé le cicatrici emotive di un passato doloroso e un’idea distorta di amore. Questo si rispecchia nelle relazioni affettive che Rachele ha - o meglio, che non riesce ad avere - e nel suo atteggiamento nei confronti della madre e delle scelte che ha fatto.



Deer Girl: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



DEER GIRL è una riflessione intensa sulla natura umana, sull’amore, e sulle cicatrici dell'abuso. Un film che, attraverso la sua potente narrazione visiva, svela le zone d’ombra delle dinamiche famigliari e la struggente lotta per cercare di liberarsene. Un'opera che porta gli spettatori a esplorare le profondità e complessità delle conseguenze invisibili della violenza. ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare alle proiezioni speciale del film alla presenza della regista che si terrà Giovedì 5 dicembre alle ore 15:30 presso Cinema Pop Up Jolly – Bologna.

Per prenotare il tuo invito valido per due ingressi omaggio clicca qui sul pulsante qui sotto

Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti. I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l’inizio della proiezione..