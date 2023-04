Deep Sea, lo spettacolare film animato cinese arriverà anche in Italia, il trailer internazionale

News Cinema

La Lucky Red distribuirà in Italia il film di animazione Deep Sea, una fiaba visionaria in CGI che ha sbancato i botteghini cinesi, grazie alla sua spettacolarità. Ecco il trailer internazionale.

Con un incasso di oltre 133 milioni di dollari solo in patria, sbarcherà anche in Italia distribuito da Lucky Red il film di animazione cinese in CGI intitolato Deep Sea: la particolarità di questa fiaba ambientata in un meraviglioso mondo sottomarino è la sua cura tecnica, messa al servizio di una visionarietà marcata del suo regista Tian Xiao Peng. Non c'è ancora una precisa data d'uscita per Deep Sea in Italia, ma naturalmente vi terremo informati: il trailer qui in basso è quello internazionale, realizzato per il passaggio del film all'ultimo Festival di Berlino.

Deep Sea, la storia del cartoon cinese campione d'incassi

Il film di animazione Deep Sea racconta di una ragazzina, Shenxiu, che cerca di elaborare l'abbandono di sua madre. Durante una crociera cade fuori bordo, ritrovandosi nel misterioso ristorante Deep Sea: lì lo chef Nanhe l'accompagnerà in un viaggio sottomarino sospeso tra sogni e realtà. Regista di Deep Sea è Tian Xiao Peng, che nel 2015 aveva diretto Monkey King: The Hero Is Back (recuperabile qui da noi su Prime Video), un successo in Cina da 153 milioni di dollari. L'idea produttiva e artistica è sfidare le sperimentazioni visive di opere come Spider-Man: Across the Spider-Verse, portando la CGI a una simulazione di tecniche pittoriche, in questo caso la pittura cinese astratta a inchiostro, renderizzata con routine sviluppate ad hoc. La realizzazione è a cura come sempre dello studio October Media, al quale fa capo il regista.