Deep Cover: Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom nel trailer della commedia in arrivo su Prime Video

News Cinema

Dal 12 giugno in streaming sulla piattaforma di Amazon questo film che vede nel cast anche Sean Bean, Nick Mohammed, Ian McShane e Paddy Considine. Ecco trailer e trama di Deep Cover.

C'è Bryce Dallas Howard che interpreta Kat, un'insegnante di improvvisazione comica che si fa mille domande, sopratutto perché non abbia avuto successo nel suo mestiere. Poi c'è un poliziotto sotto copertura, cioè Sean Bean, che gli offre l'ingaggio che potrebbe cambiare la sua vita, e per accettarlo Kat arruola due suoi studenti (Orlando Bloom e Nick Mohammed) e li spedisce a fare da infiltrati nel sottobosco malavitoso di Londra, dove devono farsi passare credibilmente per due pericolosi criminali.

Questa è la trama di Deep Cover, una commedia piuttosto scatenata che vedremo in streaming su Prime Video a partire dal prossimo 12 giugno. A dirigere c'è l'esordiente Tom Kinglsey, mentre il copione è stato firmato da due non esattamente sconosciuti come Derek Connolly e Colin Trevorrow. Ecco il trailer ufficiale del film.

Deep Cover: il trailer ufficiale originale della commedia in arrivo su Prime Video