Death of Me: il trailer del nuovo horror di Darren Lynn Bousman

Maggie Q e Liam Hemsworth sono i protagonisti di una storia da incubo ambientata in un'isola thailandese. Il nuovo film del regista di tanti film della serie di Saw debutterà nei cinema e in digitale negli USA il prossimo 2 ottobre.

Darren Lynn Bousman è il regista del secondo, terzo e quarto capitolo della saga di Saw, e presto, a molti anni dall'ultimo, tornerà in quell'universo narrativo con un nuovo capitolo intitolato Spiral - L'eredità di Saw.

Ma non di solo Saw vivono i registi horror, ed ecco che allora Lynn Bousman sta per debuttare negli USA il prossimo 2 ottobre, nelle sale e in formato digitale, con un nuovo film che si chiama Death of Me, di cui vi mostriamo il primo trailer.

Sceneggiato dallo stesso regista assieme a Arli Margolis, James Morley III e David Tish, il film racconta di Christine e Neil, una giovane coppia sposata in vacanza su una splendida isola thailandese che una bella mattina si sveglia con un terribile hangover e nessun ricordo di quello che sia accaduto la sera precedente. Fin qui, nulla di troppo strano: non fosse che, nel tentativo di capire cosa sia accaduto, i due trovano nella macchina fotografica un incredibile e sconvolgente video in cui Neil... uccide Christine. Bloccati sull'isola, e con un tifone in arrivo, Christine e Neil devono trovare una soluzione a questo enigma da brividi, finendo in una ragnatela di morte, mistero e magia nera.

Nei panni dei due protagonisti ci sono Maggie Q e Liam Hemsworth, che vediamo nel primo trailer di Death of Me.

Death of Me: il trailer dell'horror di Darren Lynn Bousman