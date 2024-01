Deadpool riceve un Emmy al posto di Ryan Reynolds e non sta zitto un attimo

News Cinema

Nel suo stile, Deadpool è intervenuto togliendo la parola e l'Emmy a Rob McElhenney, vincitore con Ryan Reynolds (cioè "Mr. Lively") per la docuserie Welcome to Wrexham. Vuole almeno una nomination all'Oscar per Deadpool 3, sulla fiducia.

Su Disney+ è presente in streaming la prima stagione della docuserie Welcome to Wrexham, dove Ryan Reynolds e Rob McElhenney comprano e gestiscono la terza più antica squadra di calcio del mondo, la gallese Wrexham AFC: la docuserie ha appena vinto cinque Emmy nella categoria reality, per fotografia, montaggio, regia, sound mix, oltre a essere premiata in quanto migliore reality in generale. Visto che la serie è anche prodotta da FX, sempre di proprietà Disney, a ricevere l'Emmy è apparso un personaggio della sua scuderia allargata... indovinate chi?

Deadpool: "Accetto il premio per conto di Mr. Lively"

Deadpool 3 sarà in sala nel luglio 2024, per la regia di Shawn Levy e per l'interpretazione come sempre dello scatenato Ryan Reynolds, al fianco addirittura di Hugh Jackman / Wolverine. È un passaggio delicato, considerando lo stato attuale un po' complesso del Marvel Cinematic Universe, quindi proprio Wade Wilson in persona arriva a dare manforte nella promozione. Mentre Rob McElhenney sta ringraziando in un video tradizionale tutte le persone coinvolte nella docuserie Welcome to Wrexham, Deadpool compare, relativamente elegante:

Mr. Lively non poteva essere qui per accettare questo Emmy scassato, quindi ha mandato me per suo conto. Innanzitutto, Wrexham, vi amiamo! Grazie per aver concesso a Rob e a quell'altro tizio di raccontare la vostra storia: "Cymru am byth [Galles per sempre!], bastardi!" Vorrei anche ringraziare l'Academy per questo onore e per non averci chiesto di partecipare allo show televisivo dei premi, insieme alle vere celebrità. Vorrei anche ringraziare FX e la Disney per il loro sostegno, e in cambio Mr. Lively promette di non mandare a puttane il mio prossimo film. [...] Nota per gli Oscar: siete avvisati, brutti stronzi. Magari al prossimo giro vi rimarrà qualcosa per gli effetti visivi. Solo la quantità di lavoro sulle facce di Hugh e Ryan merita almeno una citazione.

L'Emmy è scassato perché, come Reynolds ha poi spiegato in un post su Instagram, era quello vinto anni fa da Hugh Jackman per aver presentato lo show dei Tony Awards, ed è rotto sul serio (la colpa non è dunque di Wade Wilson, per una volta). Naturalmente Deadpool chiama Reynolds "Mr. Lively" per via di sua moglie, Blake Lively.