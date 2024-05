Deadpool & Wolverine segna già un record per le prevendite

News Cinema

Cinecomic in crisi? La giuria sta deliberando, nel frattempo Hollywood Reporter segnala che Deadpool & Wolverine ha già registrato un particolare record nel settore delle prevendite. Sintetizzando, il problema non lo sfiora.

Mentre ci si domanda se il genere cinecomic avrà ancora il traino di un tempo, Deadpool & Wolverine, al cinema dal 24 luglio, sembra infischiarsi di queste problematiche: Hollywood Reporter ha pubblicato alcuni impressionanti numeri che riguardando le prevendite al boxoffice americano del film di Shawn Levy con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Impressionanti anche perché, è bene ricordarlo, non si parla di un film Marvel Studios qualsiasi, ma di un lungometraggio vietato ai minori. C'è un record. Leggi anche Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds affronta di nuovo il potenziale cameo di Taylor Swift: "Tutto può succedere"

Deadpool & Wolverine, prevendite da record per un film vietato ai minori