Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman racconta il primo incontro con Kevin Feige

Hugh Jackman era convinto di non aver ottenuto la parte di Wolverine nel primo X-Men del 2000: in quell'occasione incontrò l'allora assistente di produzione Kevin Feige, oggi presidente dei Marvel Studios.

Anche se non fosse mai esistito Deadpool & Wolverine, in sala dal 24 luglio, Hugh Jackman sarebbe comunque scolpito nel nostro immaginario come il Wolverine cinematografico per eccellenza: eppure l'attore ha raccontato che, dopo aver sostenuto il provino per il primo X-Men (2000) di Bryan Singer, credeva di non aver ottenuto la parte. E fu proprio in quel momento che incontrò sulla sua strada Kevin Feige, allora non ancora presidente dei Marvel Studios (che nemmeno esistevano). Leggi anche Ryan Reynolds e Hugh Jackman: sapete come si sono conosciute le star di Deadpool & Wolverine?

Hugh Jackman parla di Kevin Feige: "Pensai: questo non lo rivedrò più"