Deadpool & Wolverine: ecco il trailer... del nuovo trailer

Sul canale YouTube di Ryan Reynolds, protagonista del film assieme all'amico Hugh Jackman, è apparso un video che anticipa di qualche ora l'arrivo del nuovo trailer del nuovo, attesissimo cinecomic.

Sarà disponibile online tra poche ore il nuovo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine, l'attesissimo cinecomic interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman nel ruolo dei personaggi indicati dal titolo. E siccome nel mondo della promozione cinematografica odierna non si butta via niente, ecco che sul profilo YouTube ufficiale di Reynolds è apparso questo video che anticipa quello in arrivo, che possiamo in qualche modo considerare un trailer... del trailer.

Eccolo qui:



Deadpool & Wolverine: Il video annuncio del Nuovo Trailer Ufficiale di Deadpool 3 - HD

Previsto nei nostri cinema a partire dal prossimo 24 luglio, Deadpool & Wolverine è il terzo capitolo della serie con protagonista lo sboccatissimo personaggio interpretato da Reynolds, che questa volta incrocia la sua strada con il Wolverine di Jackman, con esiti a quanto pare rivoluzionari nel contesto del Marvel Cinematic Universe, di cui questo film diretto da Shawn Levy rappresenta il 34esimo film ufficiale, nonché l'unico - a quanto pare - che vedremo in sala nel corso del 2024.

Come si dice in questi casi, stay tuned, perché l'arrivo del nuovo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine è imminente.