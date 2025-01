David Mamet torna al cinema con Henry Johnson, interpretato da Shia LaBeouf e girato in 5 giorni

News Cinema

Da anni il commediografo David Mamet non girava un film. Adesso sta per tornare con Henry Johnson, adattamento di una sua pièce, con Shia LaBeouf, che ha girato in cinque giorni. Di cosa parla.

Era dal 2008, anno di Redbelt, che il commediografo David Mamet non realizzava un film in prima persona ma adesso, stando a quanto riporta World of Reel, ne ha completato uno nuovo, girato in soli cinque giorni. Si intitola Henry Johnson, è tratto da una sua pièce teatrale e a interpretarlo, dopo la sua rutilante performance in Megalopolis, è Shia LaBeouf. Ecco cosa sappiamo in merito.

Henry Johnson: dal teatro al cinema

Henry Johnson, il nuovo film di David Mamet, dovrebbe uscire quest'anno ed è tratto dalla sua omonima pièce teatrale del 2023, rappresentata a New York off-Broadway e all'Electric Lodge di Venice, in California. Labeouf interpreta il compagno di cella del personaggio del titolo, un avvocato che si trova in carcere per le sue attività illegali. L'attore aveva già ricoperto il ruolo a teatro, suscitando l'entusiasmo della critica. Una recensione pubblicata da Variety dice che lo spettacolo dura un'ora, consiste in sole 4 scene e LaBeouf appare dopo 20 minuti dall'inizio e soltanto in due di queste, ma non appena entra in scena catalizza l'attenzione del pubblico. Henry Johnson, a teatro, era interpretato dal genero di Mamet, Evan Jonigkeit. Non sappiamo a questo punto se il film consista solo in una ripresa dello spettacolo, che l'autore ha voluto immortalare, o se in qualche modo lo ha espanso per il cinema (anche se i cinque giorni di riprese farebbero propendere per la prima ipotesi). Scrittore sulfureo, acuto e brillante nei dialoghi, Mamet è autore anche di due film che usciranno a breve e che non ha diretto: Assassination, di Barry Levinson, che racconta l'omicidio Kennedy con un cast stellare che comprende Jessica Chastain, Al Pacino, Bryan Cranston e Brendan Fraser, e The Prince (o The Hunter Biden Story), storia di tossicodipendenza e rinascita, diretto da Cameron Van Hoy, con Nicolas Cage, Jk Simmons, Giancarlo Esposito, Andy Garcia e Scott Haze. Quanto a Shia LaBeouf, ha interpretato Salvable di Bjorn Franklin, mentre ha lasciato prima dell'inizio delle riprese un film diEugene Kotlyarenko, per, come ha detto, "la mancanza di professionalità e preparazione della produzione". Considerato il suo indubbio talento, comunque, ci fa piacere che si torni a parlare di lui per i ruoli in teatro e il cinema, rispetto a quando andava a disturbare gli spettacoli altrui in stato di ebrezza, e peggio.