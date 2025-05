David Lynch: i memorabilia del creatore di Twin Peaks verranno messi all'asta, a cominciare dalla sua sedia da regista

News Cinema

La David Lynch Collection, che comprende ben 450 pezzi, fra oggetti di scena e mobili e soprammobili, verrà messa all'asta il 18 giugno. Sarà possibile partecipare online alla vendita, come annuncia un video che illustra alcuni dei favolosi articoli.

Se, come noi, amate il cinema di David Lynch e avete visto i suoi film almeno 5 volte, sappiate che avrete la possibilità di tenere dentro la vostra casa uno dei suoi oggetti di scena o addirittura la sua sedia, ovviamente rossa, da regista. La ragione di questa fortunata eventualità? Una vendita all'asta della David Lynch Collection, che comprende 450 pezzi e che è fissata per il 18 giugno. Organizzata da Julien's Auctions and Turner Classic Movies, si terrà sul sito ufficiale di Julien's Auctions e presso la sede della casa d'aste.

Dobbiamo ammettere che l'idea che i memorabilia di Lynch vengano messi in vendita ci rattrista non poco, non perché ci sia nulla di male a farlo, ma perché è come se venisse ribadita la dura realtà che l'autore di Twin Peaks e Cuore selvaggio non è più tra noi.

La David Lynch Collection che andrà all'asta

Andiamo a scoprire alcuni dei pezzi della David Lynch Collection che verranno messi all'asta. Ci sono strumenti musicali, opere d'arte varie, materiale per dipingere, complementi d'arredo. A questi si aggiungono memorabilia di Twin Peaks, Mulholland Drive, Eraserhead, The Elephant Man e Velluto blu, ad esempio i menu della tavola calda Winkie di Sunset Boulevard (LA) utilizzati in Mulholland Drive.

Esiste un video che illustra la David Lynch Collection, ma possiamo anticiparvi che ci saranno, oltre alla sopracitata sedia da regista rossa con il nome David Lynch scritto in oro: la sua macchina da caffé espresso, la tenda rossa e il tappeto a zig-zag di Twin Peaks, la fotografia di un'esplosione nucleare appesa al muro dell'ufficio di Gordon Cole (di Twin Peaks), una mappa della cittadina di Twin Peaks disegnata a mano e autografata da David Lynch e la copia di Eraserhead che il regista teneva in casa.

David Lynch ci ha lasciato il 16 gennaio di quest’anno. Nel 2024 aveva scoperto di soffrire di enfisema polmonare, conseguenza dei trilioni di sigarette fumate fin dall'età di 8 anni. Ricordiamo che i film del regista stanno tornando al cinema grazie a Lucky Red e alla rassegna The Big Dreamer - il Cinema di David Lynch. Il prossimo appuntamento è con The Elephant Man dal 16 al 18 giugno.