David Lynch: "Ho recitato di rado perché non volevo rubare la carriera a Harrison Ford e George Clooney"

È un David Lynch come sempre ironico quello che risponde alle domande di Empire sul suo cammeo in The Fabelmans di Steven Spielberg. Ha accettato a condizione di avere un pacco dei suoi snack preferiti. Ed è sostanzialmente d'accordo con il John Ford che interpreta.

Il cammeo di David Lynch sul finale di The Fabelmans di Steven Spielberg è uno dei momenti più alti del film, nonché una delle sue apparizioni davanti alla macchina da presa più divertenti: vi interpreta un anziano John Ford, che spiega in due ruvidissime parole le basi del cinema al giovane aspirante regista alter ego dello Steven giovane. Intervistato da Empire, un David Lynch come sempre assai ironico e autoironico ha raccontato qualcosa dell'esperienza.





David Lynch nel cammeo di Fabelmans: "John Ford aveva ragione"

Compare nel finale di The Fabelmans, quando il giovanissimo aspirante regista Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), alter ego di Steven Spielberg, riesce a ottenere un colloquio addirittura con il mitico John Ford, il regista di Ombre rosse. Ford lo tratta in modo assai spiccio, a pesci in faccia, suggerendogli solo una dritta, riguardante l'orizzonte nell'inquadratura: in alto è interessante, in basso è interessante, in mezzo è... noioso (le parole non sono proprio quelle!). A vestire i panni di John Ford, un grande regista nel film autobiografico di un grande regista, c'è un altro grande regista: per garantire il tilt totale, appare sullo schermo David Lynch, che oggi spiega così com'è andata. Spielberg lo ha blandito anche promettendogli il suo snack preferito...

Sulle prime non lo volevo fare. La ragione è che, quando si parla di recitazione, ho cercato di proposito di tenermene alla larga, volevo dare una chance a Harrison Ford e George Clooney di costruirsi una carriera. [...]

Immagino che John Ford avesse un mucchio di dritte da elargire a quel ragazzo, per un corso intensivo. Ma ha scelto quella dell'orizzonte. E ha ragione: l'orizzonte al centro è una rottura di coglioni. [...]

Ho accettato innanzitutto per le Cheetos [uno snack di mais al formaggio, ndr]. Colgo ogni occasione per mangiarle, anche se so che non fanno proprio bene alla salute. Quindi quando esco di casa e ne ho la possibilità... ma non le mangio così spesso, onestamente. [...] Se le prendo, voglio il pacco grande. Perché una volta che cominci... hai bisogno di mangiarne un sacco prima di poter rallentare e proprio fermarti. Altrimenti, con un pacco piccolo, vai girando per giorni cercandone ancora... [...] È un sapore incredibile. [...]