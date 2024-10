David Fincher gira per Netflix il western Bitterroot, ecco quando e cosa sappiamo del film

News Cinema

A quanto pare David Fincher ha scelto il suo nuovo progetto. Inizierà presto a girare per Netflix il western Bitterroot. Ecco quello che sappiamo.

Si parla da un pezzo del ritorno di David Fincher alla regia, per vari progetti, tra cui il remake di Nodo alla gola. Ma a quanto pare il regista ha scelto un western per il suo prossimo impegno con Netflix. Si tratta di Bitterroot, scritto da Michael Gilio e inserito nella Black LIst (quella delle migliori sceneggiature non realizzate) del 2008.

Bitterroot: il primo western di David Fincher

Le riprese di Bitterroot, secondo quanto riportato dai siti americani, sono previste per il gennaio 2026, ma secondo altre fonti si svolgeranno a marzo o aprile 2025 e due attori di cui ancora si ignora l'identità sono stati contattati per i ruoli protagonisti. Del film abbiamo anche una trama ufficiale, questa: "Francis Lee Sr., un veterano di 78 anni della seconda guerra mondiale possessore di un ranch nel Montana, è cardiopatico, diabetico e oppresso dalle spese mediche. Allontanatosi dal figlio e dalla nipote, e in lutto per la morte della moglie, trova conforto solo nelle uscite con la sua badante, Maya. Un breve momento di speranza sorge quando vince un montepremi da un milione di dollari, ma presto si trasforma in disperazione quando diventa vittima di una truffa finanziaria, spingendolo ai limiti". La sceneggiatura di Bitterroot viene descritta come simile a quella de Gli spietati di Clint Eastwood, un capolavoro del genere. Aspettiamo ansiosamente di vedere il film di Fincher.