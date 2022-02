News Cinema

Daniel Radcliffe è Weird Al Yankovic nella prima foto del film biografico WEIRD

Daniela Catelli di 23 febbraio 2022

Daniel Radcliffe è noto per le sue scelte anticonformiste in fatto di film e WEIRD: The Weird Al Yankovic Story, il film biografico dedicato al bizzarro personaggio, non fa eccezione. Vediamo Daniel Radcliffe nella prima foto nei panni di Al.