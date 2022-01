Daniel Radcliffe sarà Weird Al Yankovic in un film biografico sul cantante demenziale

News Cinema

È tempo che le nuove generazioni scoprano chi è Al Yankovic con un film biografico in cui ad interpretarlo ci sarà nientemeno che Daniel Radcliffe.

Il film UHF - I vidioti usciva al cinema negli Stati Uniti il 21 luglio 1989. Due giorni dopo, il 23, nasceva a Londra Daniel Radcliffe. Solo una bassa percentuale di chi legge può essere al corrente dell'esistenza di quel titolo (e se lo ha visto se lo ricorda bene), mentre quasi tutti sanno chi sia l'attore citato.

Radcliffe, che abbiamo recentemente visto nella reunion di Harry Potter con i suoi amici ed ex colleghi, ha da tempo smesso i panni del maghetto di Hogwarts per dedicare a una carriera d'attore fatta di scelte piuttosto interessanti e non necessariamente desiderose di piacere ai suoi fan. La notizia dell'ultim'ora su uno dei suoi prossimi progetti è di quelle che fanno sgranare gli occhi. Il britannico Daniel Radcliffe interpreterà Al Yankovic in un film biografico sull'artista americano.

Chi è Al Yankovic?

Al Yankovic, detto 'Weird' (strambo), è un mancato architetto che negli anni 70, per sua fortuna, ha iniziato a farsi una carriera da comico musicale interrompendo gli studi che gli portavano risultati mediocri. La sua specialità era storpiare i testi di canzoni famose ed eseguirle con la sua stessa voce. My Bologna, parodia della celebre My Sharona dei The Knack, che cantava e suonava con la fisarmonica fu il momento di svolta, seguito a breve distanza da Another One Rides the Bus che prendeva in giro Another One Bites the Dust dei Queen.

Negli anni 80 raggiunse la fama internazionale realizzando parodie di videoclip famosi. Chi lo conosce ricorderà Fat, versione "grassa" di Bad di Michael Jackson, oppure Like a Surgeon invece di Like a Virgin di Madonna. Qualcuno probabilmente ricorda anche le sue brevi apparizioni nei trilogia de La pallottola spuntata. Il suo particolare aspetto con occhiali, baffi e lunghi riccioli rossicci non è mai cambiato per molti anni, anche se oggi ha evidentemente optato per le lenti a contatto e di tanto in tanto usi un rasoio. Ciò che è rimasto identico è il compito di portare alto il vessillo della demenzialità.

A proposito di comicità demenziale, UHF - I vidioti segnò il suo debutto al cinema da protagonista con una storia che incorporasse il suo marchio di fabbrica. Raccontando di una piccola stazione televisiva in bancarotta e sull'impresa di resuscitarne l'audience con una nuova direzione creativa, il film mescolava le parodie musicali con quelle cinematografiche. Per quanto sembri folle sulle prime, l'idea che sia Daniel Radcliffe a interpretare Weird Al Yankovic in un nuovo film biografico non è così strampalata vista la versatilità mostrata dall'attore nella sua era post-potteriana.

"Quando il mio ultimo film UHF uscì nel 1989, giurai solennemente ai miei fan che avrei fatto uscire un film ogni 33 anni scanditi. Sono molto felice di dire che stiamo rispettando i tempi e sono assolutamente entusiasta che Danil Radcliffe mi interpreterà sullo schermo" ha detto con la solita ironia Yankovic, "non ho dubbi che questo per lui sia il ruolo per cui le future generazioni lo ricorderanno". Le riprese del film biografico inizieranno il prossimo mese.

Qui sotto una clip di UHF - I Vidioti in cui Yankovic fa la parodia di Sylvester Stallone in Rambo III.