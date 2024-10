Daniel Day-Lewis, in nome del Metodo, ha bandito dal set di Lincoln i bicchieri da caffè in cartone

News Cinema

Daniel Day-Lewis ha rifiutato qualsiasi anacronismo sul set di Lincoln, il film di Steven Spielberg per cui ha vinto il suo terzo Oscar. L'attore ha proibito, ad esempio, che il caffè venisse versato e servito in bicchieri di cartone.

Conosciamo bene i limiti che gli attori del Metodo non esitano a oltrepassare, sul set e fuori dal set, per restare "in parte", in altre parole per interpretare un personaggio con credibilità immergendosi completamente nel suo mondo. Sappiamo anche che fra i più maniacali esponenti di questa scuola c'è Daniel Day-Lewis, che per esigenze di realismo si è rotto (da solo) due costole sul set de Il mio piede sinistro.

La notizia di oggi riguarda qualcosa di simile, solo che è accaduto durante la lavorazione di Lincoln e ancora non compare sulle curiosità relative al film sul sito imdb, perciò è un'assoluta novità.

Le regole imposte da Daniel Day-Lewis sul set di Lincoln

Durante un'intervista a The Hollywood Reporter, Tim Blake Nelson, che in Lincoln interpretava il politico Richard Schell, ha parlato dell'ossessione di Daniel Day-Lewis per l'autenticità ad ogni costo, spiegando che questa non riguardava solo la sua performance ma il contesto in cui si muoveva, e per contesto si intende l'intero set e coloro che vi lavoravano, sia che fossero colleghi che membri della troupe. Prima di tutto Day-Lewis pretendeva che tutti si rivolgessero a lui chiamandolo "Mr. President" anche quando non si stava girando. Ma non finisce qui. "A nessuno era permesso di indossare t-shirt con un logo" - ha precisato Nelson, affermando che anche il più piccolo anacronismo era bandito, e quindi guai a distribuire e bere il caffè in bicchieri di carta, sia piccoli che grandi.

"Si potevano utilizzare soltanto cose fatte di materiali che già esistevano alla fine del diciannovesimo secolo" - ha aggiunto l'attore. Ciò significava che erano banditi i pantaloncini corti e le scarpe da ginnastica. Stesso discorso, ovviamente, per i telefoni cellulari. Tim Blake Nelson ci ha tenuto però a precisare che Daniel Day-Lewis non imponeva le sue regole con arroganza. Al contrario era molto discreto e, in fondo, era riuscito a rendere il set "un ambiente di lavoro più disciplinato".

Specificando che, in veste di regista, non imporrebbe mai niente di simile ai suoi attori, Blake Nelson ha poi rivelato che le misure richieste dal buon Daniel lo hanno aiutato a prendere più seriamente il mestiere dell'attore e lo hanno reso migliore.

Da questo racconto si evince che Daniel Day Lewis in fondo non dava fastidio a nessuno e che nessuno si sentiva in soggezione davanti a lui, cosa che potevamo ben immaginare.

Uscito nel 2012, Lincoln ha ottenuto 12 candidature all'Oscar, vincendo il premio per il miglior attore protagonista (andato a Daniel Day-Lewis) e il premio per la migliore scenografia. Nel 2013, Day Lewis ha vinto anche il Golden Globe, il BAFTA e lo Screen Actors Guild Award. Costato all'incirca 65 milioni di dollari, il film ne ha incassati in tutto il mondo poco più di 275.