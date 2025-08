Dance Parents, Charlize Theron e Channing Tatum protagonisti di una nuova commedia

News Cinema

Charlize Theron e Channing Tatum hanno già condiviso il palcoscenico a passi di danza e saranno protagonisti di una nuova commedia intitolata Dance Parents.

Si intitola Dance Parents la prossima commedia che avrà come protagonisti Charlize Theron e Channing Tatum. Come riferito da Deadline, il titolo in questione è stato al centro di una grande battaglia di offerte e a spuntarla è stato poi Universal Pictures. La commedia per famiglie Dance Parentes vedrà il duo Theron-Tatum non solo come protagonisti, ma anche come produttori.

Come riferito da Deadline, al momento il film sarebbe in fase di sviluppo iniziale con la regia e la produzione di Jonathan Levine ed una sceneggiatura firmata da Meghan Malloy. Prima di Universal Pictures, secondo fonti il film aveva attirato l’attenzione di altri pretendenti. I dettagli relativi alla trama risultano sconosciuti, ma il titolo suggerirebbe un tema ben preciso da seguire: la danza. È quindi possibile che il film sarà ambientato nel mondo delle competizioni di danza e che le due star protagoniste interpreteranno i genitori di alcuni aspiranti ballerini.

Channing Tatum e Charlize Theron in realtà hanno già avuto modo di incrociarsi a passo di danza: era il 2013 ed entrambi hanno calcato il palcoscenico degli Academy Awards uniti in un ballo. Da allora sono trascorsi più di dieci anni e avranno finalmente l’opportunità di recitare fianco a fianco e, chissà, forse proprio a passo di danza. Per Channing Tatum, questo genere non è di certo una novità. La sua popolarità è iniziata proprio con il ruolo di spicco in Step Up e successivamente con Magic Mike. Per Charlize Theron, invece, Dance Parents rappresenta un ritorno alla commedia. Grazie a questo film, l’attrice avrà modo di lavorare ancora una volta con il regista Levine dopo Non succede… ma se succede del 2019.

Negli ultimi anni Charlize Theron ha dominato la scena sullo schermo recitando in numerosi progetti: ad esempio è stata inserita in un cameo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, anche se ad oggi non è stato ancora rivelato dove rivedremo Clea nel MCU. E ancora, nel 2022, ha recitato accanto a Kerry Washington in L’accademia del bene e del male su Netflix, così come nel 2023 è tornata in Fast X e nel 2025 ha ripreso il ruolo di Andy in The Old Guard 2, sequel diretto di The Old Guard. Per quanto riguarda Channing Tatum, a sua volta ha esordito nel MCU nel 2024 interpretando Gambit in Deadpool & Wolverine. Sempre quell’anno ha recitato accanto a Scarlett Johansson in Fly Me to the Moon – Le due facce della luna e in Blink Twice diretto da quella che all’epoca era la sua fidanzata Zoe Kravitz.