Dan Aykroyd si esibisce durante il primo The Blues Brothers Con, insieme a Jim Belushi, nella prigione di Joliet

News Cinema

La Joliet Prison, da cui esce Jake all'inizio di The Blues Brothers, ospiterà il primo The Blues Brothers Con, il cui evento clou è un concerto di Dan Aykroyd e Jim Belushi vestiti da Elwood e Jake Blues. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

D'ora in poi, oltre ai vari Comic Con, sparsi per tutta l'America e non solo, esisterà anche un The Blues Brothers Con, che si svolgerà il 19 agosto e 20 dalle due del pomeriggio alle sei di sera e che, cosa più importante, accoglierà, la prima sera, un concerto di Dan Aykroyd, che riprenderà il ruolo di Elwood Blues, mentre a indossare il cappello e gli occhiali da sole di Jake sarà Jim Belushi, fratello del compianto John. A ospitare l’evento sarà un luogo molto familiare a chi ha visto e rivisto il film di John Landis: la Joliet Prison.

Chiamata anche Joliet Correctional Center (soprattutto nel film), la Joliet Prison è il carcere da cui, all'inizio di The Blues Brothers, esce Jake (John Belushi), che al principio indossa ancora la divisa della prigione e si vede soltanto di spalle mentre viene scortato da due guardie a riprendersi i suoi oggetti personali. Dopodiché suo fratello Elwood (Dan Aykroyd) parcheggia l'auto fuori dal penitenziario e, illuminato dalla luce arancione del tramonto e inquadrato da lontano, Jake esce dal cancello per riabbracciare la libertà. In fondo all'articolo trovate tutta la scena.

Breve storia della Joliet Prison

La Joliet Prison, che si trova in Illinois, è stata aperta nel 1858. Poteva contenere 761 detenuti e ciò la rendeva il carcere più grande degli Stati Uniti. Durante la Guerra Civile accolse criminali e prigionieri di guerra, e nel 1872 la popolazione aveva raggiunto 1239 detenuti. Non c'erano né acqua né servizi igienici nelle celle e ci volle un bel po’ perché la struttura venisse rimodernata. Negli anni successivi il numero dei detenuti crebbe ancora e, nel 2002, la prigione venne chiusa e i carcerati furono trasferiti, poco lontano, nello Stateville Correctional Center. Tra i detenuti più famosi ricordiamo John Wayne Gacy, noto anche come il Killer Clown, che stuprò e uccise 33 persone, che seppellì per la maggior parte sotto la sua abitazione.

Oltre a The Blues Brothers, la Joliet Prison ha ospitato la prima e la seconda stagione della serie Prison Break. Dal 2018 la si può visitare.

The Blues Brothers Con: ecco come si svolgerà