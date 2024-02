Damsel, in una nuova clip Netflix rivela il primo incontro tra Elodie e il principe Henry

News Cinema

In una nuova clip di Damsel, Netflix rivela il primo incontro tra la principessa Elodie e il suo promesso sposo, il principe Henry, ignorando l'altissimo prezzo da pagare per quel matrimonio.

Una tensione ben palpabile accompagna la nuova clip in anteprima di Damsel, film fantasy con protagonista Millie Bobby Brown in arrivo nel catalogo originale Netflix a marzo 2024. La star di Stranger Things interpreta la principessa Elodie, alle prese con un matrimonio combinato che cela un oscuro segreto. Tra le nuove proposte Netflix, Damsel trasformerà una principessa ingenua in una coraggiosa guerriera, costretta a fronteggiare un drago sputafuoco e sopravvivere ad un’impresa impossibile. Nella nuova clip, è chiaro che la famiglia di Elodie ignora del tutto l’antica tradizione della famiglia reale, così come è ben evidente lo stato d’animo del principe, consapevole di quello che accadrà.



Damsel: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Netflix con Millie Bobby Brown - HD

Damsel, la nuova clip esclusiva mostra Elodie a palazzo inconsapevole del suo destino

Nella clip condivisa in anteprima da Netflix, la principessa Elodie arriva al castello del principe Henry per presentarsi alla sua famiglia. Accolta da re e regina, Elodie riesce a dimostrare che oltre ad essere bella è anche intelligente e arguta, conquistando rapidamente i suoceri. Tuttavia la chiacchierata, pur essendo tranquilla all’apparenza, cela del malessere tradotto nello sguardo finale che il principe Henry rivolge ad Elodie, consapevole che di lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre. La regina Isabelle chiede al padre di Elodie un incontro privato per discutere di alcuni aspetti di quell’unione in matrimonio e ciò suggerisce varie ipotesi: il padre di Elodie conosce il destino di sua figlia e non fa nulla per impedirlo? La regina Isabelle gli ha proposto un patto offrendogli qualcosa di prezioso in cambio di quel sacrificio?





You could cut the tension with a sword.



Damsel premieres March 8. Starring Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Nick Robinson, and Ray Winstone. pic.twitter.com/HpCTTN0elV — Netflix (@netflix) February 20, 2024

Per scoprire quello che accadrà in Damsel dovremo attendere l’8 marzo 2024, quando il film debutterà su Netflix. Nella breve clip incontriamo non solo Millie Bobby Brown, ma anche Angela Bassett che interpreta Lady Bayford, la matrigna di Elodie, e Ray Winstone che invece interpreta il Re. Dall’altro lato Robin Wright interpreta la subdola regina Isabelle, mentre Nick Robinson è il principe Henry. La trama, del resto, racconta di una ragazzina che diventa donna nelle avversità. Lanciata letteralmente nella tana di un drago, Elodie potrà contare soltanto sulle proprie forze per sopravvivere, un destino affrontato già da altre donne in passato e risultato letale. Elodie, però, non si lascerà abbattere così facilmente e, alimentata da uno spirito combattivo, cercherà di tornare a casa e vendicare tutte quelle donne ingiustamente sacrificate.