Dalle 9 alle 5....orario continuato, Diablo Cody aggiorna sul remake: "Sarà Gen Z contro boomer questa volta"

Il remake di Dalle 9 alle 5...orario continuato riceve un piccolo aggiornamento da Diablo Cody: ecco che cosa ha rivelato!

Diablo Cody, regista di Jennifer's Body, Juno e sceneggiatrice del recente Lisa Frankenstein, è al lavoro sul remake di Dalle 9 alle 5...orario continuato, pellicola degli anni '80 con protagoniste Jane Fonda, Dolly Parton e Lily Tomlin nel ruolo di tre lavoratrici che decidono di rapire il loro capo maschilista (Dabney Coleman) e iniziare una vera e propria rivoluzione nell'ufficio da lui gestito. Intervistata al SDCC 2024, la regista ha rivelato alcuni aggiornamenti sul remake e su quali saranno i principali temi che affronterà.

Dalle 9 alle 5...orario continuato, Diablo Cody aggiorna sul remake: "Si sconteranno Gen Z e boomer"

Dopo anni di rumors su un possibile sequel o un remake della pellicola cult degli anni '80 che ha segnato il debutto di Dolly Parton come attrice, ad aprile è arrivata la conferma che il remake di Dalle 9 alle 5...orario continuato era in sviluppo e che a occuparsi della sceneggiatura ci sarebbe stata Diablo Cody, già dietro lavori come Jennifer's Body e Juno. Alla pellicola è stato associato anche il nome di Jennifer Aniston, sebbene non sia chiaro se solo in veste di produttrice o se figurerà anche nel cast.

Nel 2018, sia Dolly Parton, sia Jane Fonda espressero interesse a tornare a riprendere i ruoli di Doralee e Violet, ma questa volta non in veste di protagoniste, ma di mentori per la nuova generazione di lavoratrici. Sul tema è intervenuta Diablo Cody: al San Diego Comic-Con, la sceneggiatrice ha rivelato a Entertainment Weekly che il remake si differenzierà dal classico degli anni '80, perché mentre il primo film si concentrava sulla battaglia dei sessi e sul ruolo delle lavoratrici nel mondo delle aziende, per Diablo Cody questa prospettiva verrà messa da parte per concentrarsi più su un conflitto generazionale:

"Per come la vedo io, vedo che la maggior parte del conflitto ora è a livello generazionale, come la Gen Z contro i boomer sul luogo di lavoro. E come se ora avessimo una generazione di persone che sta crescendo che ha imparato a stabilire dei limiti e questo è abbastanza sorprendente, è un nuovo sviluppo. [...]C'è sicuramente uno scontro culturale e ho pensato: "Penso che i tempi siano maturi per farne una commedia"

La sceneggiatrice ha anche anticipato che, al momento, non sono stati avviati i cast per la scelta delle protagoniste e che per ora la produzione non èancora stata avviata.