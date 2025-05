Dalla porta di Titanic alla scarpetta di Cenerentola: i 5 buchi di trama più ridicoli della storia del cinema

News Cinema

Anche i film più amati della storia includono qualche sciocco buco di trama. Forse persino i vostri film preferiti. Tra fiabe Disney e horror avvincenti, abbiamo individuati i 5 più clamorosi. Può darsi che non li abbiate mai notati, ma ora non potranno più sfuggirvi!

I cosiddetti 'buchi di trama' si annidano persino nei blockbuster più amati o in classici di culto. Probabilmente, non li avete mai notati; ma alcuni sono passati alla storia. Ne abbiamo selezionati 5 davvero difficili da ignorare, in film in cui la trama, a un certo punto, ha preso una piega decisamente assurda.

Che vogliano ridere, commuoversi o semplicemente evadere dal caos della vita quotidiana, gli amanti del cinema sanno essere molto esigenti. Quante volte ci è capitato di elogiare un film per poi accorgergi che, in realtà, il protagonista ha preso una decisione che nessuno sano di mente avrebbe mai preso? I registi fanno del loro meglio, ma anche ai più stimati può scappare uno scivolone.

A Quiet Place (2018) di John Krasinski

Quando uscì al cinema, A Quiet Place riscosse un enorme successo grazie ad un'idea di base innovativa e momenti di autentico terrore. A uno sguardo più attento, però, salta all'occhio che qualcosa non torna. Il mondo, nel film, è diventato silenzioso perché i mostri che danno la caccia ai protagonisti riescono a percepire ogni minimo rumore. La famiglia Abbott vive in punta di piedi, usa il linguaggio dei segni e svolge ogni attività in completo silenzio. Ma poi arriva la scena Lee (John Krasinski) e suo figlio (Noah Jupe) parlano ad alta voce vicino a una cascata, perché il rumore dell'acqua copre le loro voci.

Se quello è l'unico posto in cui poter vivere senza la costante paura di essere mangiati, perché la famiglia non ha costruito la propria casa proprio accanto alla cascata? Gli Abbot si sono stabiliti nel bel mezzo della foresta silenziosa, dove un passo accidentale potrebbe essere fatale. Una pessima decisione... o una svista colossale degli sceneggiatori?

Toy Story (1995) di John Lasseter

Toy Story è stato il primo grande film della Pixar e ha regalato a grandi e piccini un mondo di cui innamorarsi. Ma anche la magia ha le sue regole. Woody, Buzz Lightyear e tutta la banda devono seguirne una sola e molto semplice: restare fermi e comportarsi come se fossero inanimati ogni volta che appare un essere umano. Ecco il punto: Buzz Lightyear è fermamente convinto di essere in missione per sconfiggere il malvagio Imperatore Zurg e passa la maggior parte del film credendo di essere un vero space ranger, non un giocattolo.

Se Buzz pensa davvero di non essere un giocattolo, perché si blocca come tutti gli altri ogni volta che Andy o chiunque entrava nella stanza? Se avesse creduto davvero di essere un eroe spaziale, non avrebbe affrontato quei "giganti" o cercato, quantomeno, di contattare via radio il Comando Stellare per chiedere aiuto? È un piccolo dettaglio che Toy Story non chiarisce mai e, malgrado alcuni fan abbiano cercato di spiegarlo, è rimasto senza soluzione.

Cenerentola (1950) di Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Clyde Geronimi

Passiamo a uno dei classici Disney più magici di sempre: Cenerentola. È la storia di una giovane bistrattata che, grazie all'aiuto della sua fata madrina, incontra il vero amore e un lieto fine da favola. Con un colpo di bacchetta, Cenerentola ottiene un bellissimo abito, una carrozza elegante e, naturalmente, le scintillanti scarpette di cristallo. Ma attenzione, Smemorina l'avverte: quando l'orologio batterà la mezzanotte, tutto scomparirà così com'è apparso.

Tutto, tranne una cosa molto specifica. Quando la carrozza si trasforma di nuovo in una zucca e i l'abito scintillante torna ad essere un mucchio di stracci, la scarpetta di cristallo è ancora lì. Com'è possibile? Se l'incantesimo fosse svanito, non avrebbero dovuto volatilizzarsi anche le preziose calzature? È pur vero che, senza la scarpetta, il Principe non avrebbe mai ritrovato la misteriosa fanciulla conosciuta al ballo. È uno di quei buchi di trama che fingiamo non esista, perché chi non ama un bel lieto fine in puro stile Disney?

Il Sesto Senso (1999) di M. Night Shyamalan

Quando si pensa ai più grandi colpi di scena della storia del cinema, è difficile non citare Il Sesto Senso. Il film con Bruce Willis, candidato a sei Premi Oscar, tiene col fiato sospeso fino allo scioccante finale, che mette in discussione tutto ciò che abbiamo visto sino a quel momento. Quando si comincia a ricomporre il puzzle, però, scatta la confusione. Come ha fatto Malcolm, il personaggio di Willis, a vivere senza rendersi conto di... beh, di essere morto?

Come faceva a prenotare gli appuntamenti? Perché sua moglie Anne (Olivia Williams) sedeva da sola al ristorante e perché non si scompone mentre il marito se ne sta lì seduto a non fare niente? E Lynne (Toni Collette): cosa le passava per la testa quando guardava quell'uomo silenzioso nel suo soggiorno? Siamo di fronte ad un film incredibile. Tuttavia, una volta superato lo stupore per l'epilogo, la logica inizia a cedere in fretta.

Titanic (1997) di James Cameron

E ora, immergiamoci (letteralmente) nel buco di trama più celebre di sempre, che, quasi trent'anni dopo, tormenta ancora il regista e i protagonisti. Chi non ha visto Titanic e non si è commosso per la straziante storia d'amore di Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet)? C'è, al tempo stesso, un pensiero che non sparirà mai: Jack avrebbe potuto salvarsi. La scena della porta ci ha distrutto per sempre. È uno di quei momenti cinematografici che bruciano, non importa quante volte lo si guardi.

Sapete di cosa stiamo parlando: Rose è sdraiata sulla celeberrima asse di legno, galleggiando al sicuro, mentre Jack è immerso nell'acqua gelida, aggrappato al bordo. Possibile che non ci fosse spazio per entrambi? I fan hanno ricreato la scena migliaia di volte, persino gli scienziati si sono messi in gioco, e quasi ogni versione dice la stessa cosa: Jack poteva salire a sua volta sulla porta e sopravvivere. Persino James Cameron ha ammesso che, fisicamente, sarebbe stato possibile. E noi non possiamo fare a meno di chiederci: era necessario quel sacrificio? O sarebbe bastato che Rose si spostasse un po' più in là?