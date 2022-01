Dalla mia finestra: il trailer italiano ufficiale del film Netflix tratto dal romanzo di Ariana Godoy

News Cinema

Raquel ha da sempre una cotta per l'attraente vicino di casa, Ares, che osserva di nascosto ma al quale non ha mai rivolto la parola. Riuscirà a farlo innamorare? Dalla mia finestra sarà disponibile in streaming su Netflix dal 4 febbraio 2022.

Debutterà il 4 febbraio 2022 in streaming su Netflix Dalla mia finestra, un film tratto da un vendutissimo romanzo della scrittrice venezuelana Ariana Godoy.

La storia racconta di una ragazza di nome Raquel, che da sa sempre una cotta per l'attraente e misterioso vicino di casa Ares, che osserva di nascosto (dalla sua finestra, appunto), ma al quale non ha mai rivolto la parola. La ragazza però ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt'altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole... sicuramente non se stessa.

Diretto da Marçal Forés, Dalla mia finestra vede Clara Galle nel ruolo di Raquel e Julio Peña in quello di Ares.

Dalla mia finestra: il trailer del film Netflix