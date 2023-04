Dalìland: il poster italiano del film con Ben Kingsley nei baffi di Dalì in anteprima esclusiva

News Cinema

In Dalìland Ben Kingsley ci riserva un'altra delle sue performance da dieci e lode. L'attore è un Salvador Dalì quasi identico all’originale, come si vede anche dal poster italiano del film, che vi mostriamo in anteprima esclusiva. Il film sarà al cinema dal 25 maggio con Plaion Pictures.

Arriverà nei cinema italiani il 25 maggio, per portarci nelle opere e nei pensieri dell'estroso e originalissimo Salvador Dalì, Dalìland​, che vede protagonista un Ben Kingsley praticamente identico al celeberrimo pittore spagnolo. La regia del film è invece della canadese Mary Harron, che ricordiamo soprattutto per American Psycho, film decisamente diverso da questa istantanea di uno dei momenti forse più difficili della vita di Dalì.

Ambientato a New York a partire dal 1974, Dalìland​ è basato su una sceneggiatura di John C. Walsh. Se abbiamo deciso di raccontarvi proprio oggi qualcosa di questo biopic è perché abbiamo il piacere di mostrarvi in anteprima esclusiva il poster ufficiale in italiano.

Daliland: la trama e il prestigioso cast

Abbiamo detto che Dalìland​ racconta gli ultimi anni di Salvador Dalì e che siamo nella Grande Mela, dove il pittore deve allestire una sua mostra. Nella galleria d'arte che ospiterà l'esposizione lavora un giovane uomo di nome James. È lui il punto di vista del racconto, e appena il ragazzo scopre che Dalì lo vuole come assistente, crede di toccare il cielo con un dito. Purtroppo non è oro tutto quello che luccica, e prova ne è che il maestro è un'anima inquieta. Nonostante il successo, il talento, lo stile di vita sfarzoso e i party sontuosi, Salvador è consumato dalla paura di invecchiare. Come se non bastasse, sua moglie Gala, che un tempo era la sua musa, ha nei suoi confronti un atteggiamento dispotico, pensa soltanto al denaro e si circonda di giovani amanti.

Il cast di Dalìland​ è di grandissimo pregio. Accanto al premio Oscar Sir Ben Kingsley, recita, nei panni del malcapitato James, Christopher Briney. Per il personaggio di Gala, Mary Harron ha voluto Barbara Sukowa, attrice feticcio di Margarethe Von Trotta e di Rainer Werner Fassbinder. Poi c'è Ezra Miller, che fa la parte di un giovane Dalì, e poi ancora Andreja Pejic (Amanda Lear), Rupert Graves (il Capitano Moore, braccio destro di Dalì), Mark McKenna (Alice Cooper). Una buona parte delle riprese è stata effettuata a Liverpool.

Il poster ufficiale di Daliland: una questione di baffi

Sul poster ufficiale di Dalìland​ campeggia l'attore protagonista Ben Kingsley, o meglio metà del suo volto. Non mancano gli inconfondibili baffi del pittore, anzi un baffo solo. Accanto al suo viso leggiamo: "Il viaggio nell'eccelso inizia da un paio di baffi". Sappiamo che Ben Kingsley ha avvicinato il personaggio Dalì in maniera diversa rispetto al suo solito. Invece di studiarlo attentamente per un'immersione completa nei suoi pensieri e nella sua fisicità, ha deciso di correre dei rischi, di fare un salto nel buio. In altre parole Ben ha voluto dimenticare il proprio passato di attore shakespeariano e persino l'Oscar vinto con Gandhi, e si è concentrato sulla lingua di Salvador Dalì, sulla sua passione per il buon vino e le belle donne. Dopo averlo studiato, lo ha paragonato a un trapezista spericolato, ed è ovvio che, per trasformarsi in un trapezista, bisogna essere altrettanto sprezzanti del pericolo.