Dal ritorno di Wonder all'horror dei lupi mannari: le novità di Notorious Pictures

Una varietà di generi dall'animazione al thriller, dall'horror alla storia edificante per famiglie che segna il ritorno di Wonder, dopo il film da 12 milioni di dollari nel nostro paese qualche anno fa. Alice Panada ci ha raccontato il listino Notorious Pictures dei prossimi mesi presentato alle Giornate di cinema di Sorrento 2023.

Si sono aperte con la tradizionale accensione dell'albero di Natale in centro a Sorrento le Giornate professionali invernali di cinema. Occasione per fare un punto di riferimento sul mercato, particolarmente allietato da un estate super e dallo straordinario risultato in sala di C'è ancora domani, e per parlare delle novità dei primi sei mesi del prossimo anno.

Per Notorious Pictures è stata occasione di sottolineare la varietà di una proposta che spazia dal genere puro all'animazione, passando dal film per le feste, Improvvisamente a Natale mi sposo, in arrivo il 6 dicembre. Ne abbiamo parlato con Alice Panada, Head of Theatrical Distribution, che ci ha raccontato i titoli che si riserverà il futuro immediato.