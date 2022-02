Dakota Johnson sarà Madame Web nel primo cinecomic Marvel al femminile della Sony

News Cinema

Deadline Hollywood annuncia che Dakota Johnson è vicina a interpretare il ruolo di Madame Web, supereroina Marvel in un film Sony.

Dopo il successo di Spider.Man: No Way Home, la Sony accelera i progetti dell'universo Marvel di cui detiene i diritti, e in particolare accelera la produzione di Madame Web, da più di due anni in fase di sviluppo e affidato alla regista S. J. Clarkson. E in trattative, molto vicina a interpretare la sua prima, per quanto anomala, supereroina, c'èe nientemeno che la lanciatissima Dakota Johnson, secondo quanto rivela in anteprima Deadline.

Madame Web nei fumetti Marvel

Il personaggio di Madame Web è stato creato dall'autore Denny O'Neill e dall'artista John Romita Jr. nel novembre 1980 ed è apparso la prima volta in "The Amazing Spider-Man" n. 210, la cui copertina vedete nella foto. ll nome del personaggio è Cassandra Webb, una donna (anziana) affetta da un disturbo neuromuscolare che le rende difficile respirare e muoversi e che per questo vive attaccata a un supporto vitale che assomiglia a una ragnatela.

Oltre che nei fumetti, Madame Web è apparsa in videogame e nella serie animata di Spider-Man, dove era rappresentata anche come giocatrice di scacchi inter-dimensionali, reclutatrice assieme a The Beyonder (nella versione italiana L'Arcano), che nei suoi viaggi nell'Universo ha trovato la Terra, è rimasta affascinata dal concetto umano di bene e male e ha scelto Spider-Man come una delle forze del bene. Spesso nelle sue avventure lo trasporta in altre dimensioni usando il piano astrale (reso noto dal Doctor Strange).

Il ruolo rappresenterebbe un nuovo tassello nella carriera di Dakota Johnson, che si sta facendo più variegata e interessante. La sua interpretazione in La figlia oscura è stata molto apprezzata. La vedremo poi nel film presentato al Sundance Cha Cha Real Smooth e in Persuasion.