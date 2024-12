Dakota Fanning su Elle Fanning: "Continuo sempre a vedere mia sorella dietro al personaggio"

News Cinema

Elle Fanning è prossimamente nel biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown, mentre Dakota Fanning è reduce da The Watchers. Elle ha seguito le orme della recitazione di sua sorella Dakota, come lei talento precocissimo, e le due si sono teneramente confrontate sul palco del Power Women Summit.

Dakota Fanning ed Elle Fanning sono sorelle legate dalla passione per la recitazione, da un rispetto reciproco e da un comune percorso precoce: ospiti insieme del Power Women Summit organizzato da The Wrap, hanno parlato di come carriera e legame di sangue si siano intrecciati nella loro vita. Elle è quattro anni più giovane dell'ora trentenne Dakota, che si fece notare nel 2001 con Mi chiamo Sam, quando non aveva nemmeno sette anni. Un'ispirazione reciproca, ma anche una prevedibile difficoltà a sospendere l'incredulità, quando una vede l'altra sullo schermo. Leggi anche Dakota Fanning: "Davvero volete che una baby star finisca male? La mia famiglia mi ha protetta" A Complete Unknown: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan - HD

Elle Fanning su Dakota Fanning: "Sono attrice perché la guardavo"