Dai fratelli Dardenne a Gus Van Sant, BIM presenta il listino novità a Ciné

Una stagione cinematografica all'insegna della campagna Oscar per l'apprezzato film brasiliano di Walter Salles Io sono ancora qui, che si annuncia ricca di storie e autori di chiaro interesse anche per il secondo semestre. A Ciné 2025, abbiamo parlato delle novità di BIM Distribuzione insieme a Antonio Medici.

Un anno iniziato con l'Oscar internazionale per Io sono ancora qui di Walter Salles, prosegue con i migliori auspici, per BIM distribuzione, che ha presentato a Riccione, in occasione di Ciné giornate di cinema, il suo listino delle novità del prossimo semestre.

Una proposta che passa per solide conferme, come i fratelli Dardenne tornati dopo alcuni anni in piena forma con Giovani madri, senza dimenticare scommesse intriganti, come Late Shift - L'ultimo turno, con una magnifica attrice tedesca come Leonie Benesch, molto apprezzata in La sala professori.

Abbiamo parlato dei bilanci e delle speranze di BIM distribuzione insieme all'amministratore delegato, Antonio Medici.