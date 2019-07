Da Warner Bros arrivano "un brivido dietro l’altro" con Spider-Man, IT 2, Joker e il nuovo Jumanji

News Cinema

E ancora Il cardellino, Zombieland 2, Charlie’s Angels e l’ultimo lavoro di Ozpetek, La dea fortuna.

Brividi in senso lato, non legati soltanto al cinema horror come l’attesissimo IT: Capitolo 2. Alle Giornate di Cinema di Riccione, una major come Warner Bros. presenta la propria line-up di titoli dei prossimi mesi con una certa fierezza. In effetti si rabbrividisce pensando a film come C’era una volta... a Hollywood con Pitt e DiCaprio oppure al Joker con Joaquin Phoenix, all'adattamento del best-seller Il cardellino o al sequel di Shining intitolato Doctor Sleep.

C'è di che restare "accecati dalla luce", per parafrasare uno dei titoli del listino, Blinded by the Light, e allora ne parliamo direttamente con Thomas J. Ciampa e Barbara Pavone, rispettivamente Senior Vice President Distribution & New Theatrical Ventures e Senior Vice President Group Marketing di Warner Bros. Italia.