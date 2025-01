Da Hitchcock ai film Disney a Singin' in the Rain: film, canzoni e libri di pubblico dominio nel 2025

News Cinema

Nell'anno appena iniziato, il 2025, sono parecchi i film, i libri e le canzoni famose diventati di pubblico dominio, ovvero utilizzabili senza pagare. Vediamo quali sono.

Sapete tutti, immaginiamo, cosa significhi quando un'opera, trascorsi per motivi di tempo i termini legali per cui è sottoposta a diritto d'autore, diventa di pubblico dominio, viene per così dire svincolata e chiunque può utilizzarla,, cambiarla, dargli sequel e altro senza dover pagare i diritti per farlo. Abbiamo già visto cosa ha voluto dire per libri come Winnie the Pooh, Peter Pan e molti altri. Nel 2025 verranno raggiunti da molti altri film, libri e canzoni, vediamo quali.

Ecco i titoli di pubblico dominio nel 2025

Quest'anno sono diventate di pubblico dominio molte opere per la prima volta pubblicate o uscite nel 1929. Si tratta di circa un migliaio di titoli, che potranno essere utilizzati a piacimento, avere variazioni, sequel e quant'altro. Qua vi diamo un elenco di quelle più rilevanti, a cominciare da quel che riguarda il cinema. Sempre parlando di Walt Disney, tra una dozzina di corti di animazione, c'è The Karnival Kid, il primo cortometraggio in cui Topolino parla, oltre alla celeberrima The Skeleton Dance. E ancora: Blackmail (Ricatto), il primo film muto di Alfred Hitchcock, L'allegra brigata, primo film sonoro di Clara Bow, Lulù - Il vaso di Pandora di Pabst, con la meravigliosa Louise Brooks, The Cocoanuts dei fratelli Marx, Hallelujah di King Vidor, La guardia nera, primo film sonoro di John Ford, Io... e l'amore di Buster Keaton, La canzone di Broadway, primo film sonoro a vincere l'Oscar come miglior film, Show Boat e il primo film sonoro di Cecil B. De Mille, Dinamite. Tra i romanzi, ci sono "Addio alle armi" di Ernest Hemingway, "Una stanza tutta per sé" di Virginia Woolf, "L'urlo e il furore" di William Faulkner, due classici noir di Dashiell Hammett come "Piombo e furore" e "Il falcone maltese". "Nodo alla gola" di Patrick Hamilton (già adattato al cinema da Alfred Hitchcock) e il primo romanzo di John Steinbeck "La santa rossa". Molte sono le canzoni che adesso possono essere utilizzate liberamente e che hanno ispirato musical celeberrimi: dalla splendida "Singin' in the Rain" di Arthur Freed al poema sinfonico di George Gershwin "Un americano a Parigi", ma anche il famoso Bolero di Maurice Ravel. Insomma, una vera e propria raccolta di tesori, da cui da ora in poi registi, scrittori e musicisti potranno attingere a piene mani.