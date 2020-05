Da 5 Bloods - Come fratelli: il trailer italiano del nuovo film di Spike Lee

News Cinema

Sarà disponibile in streaming su Netflix dal 12 giugno.

Come annunciato pochi giorni da, il nuovo film di Spike Lee, intitolato Da 5 Bloods - Come fratelli, sarà disponibile in streaming in esclusiva su Netflix dal 12 giugno prossimo.

Il film racconta la storia di quattro veterani afroamericani - Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - che ritornano in Vietnam alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro sepolto, i nostri eroi, riuniti dal preoccupato figlio di Paul (Jonathan Majors), combattono le forze dell'uomo e della natura - mentre affrontano le devastazioni durature dell'immoralità della guerra del Vietnam.

Questo è il trailer ufficiale italiano di Da 5 Bloods - Come fratelli: