Cuckoo: videorecensione del bizzarro film horror con Hunter Schafer presentato alla Berlinale

Fuori concorso, nella sezione Berlinale Special, il secondo horror del regista tedesco Tilman Singer, un film stralunato e assurdo che rischia sempre di esagerare, ma si salva sempre grazie all'ironia. La videorecensione di Cuckoo di Federico Gironi.

Se storicamente il concorso della Berlinale - che pure quest'anno, per ora, sta riservando una serie di sorprese positive, come vi raccontiamo in altri video - era composto da titoli piuttosto rigorosi, fuori concorso e nelle altre sezioni si trovavano spesso interessanti film di genere. Nell'edizione 2024 del Festival di Berlino si è segnalato un horror piuttosto anomalo, per modi e per toni. Di produzione anglo-tedesca, diretto dal regista tedesco Tilman Singer, Cockoo vede protagonista l'attrice e modella americana Hunter Schafer, nota sopratutto, fino a questo momento, per il ruolo di Jules Vaughn nella serie tv Euphoria.

Racconta la storia di di Gretchen, una 17enne americana che lascia gli Stati Uniti per andare a vivere col padre, appena trasferitosi sulle Alpi tedesche con la sua nuova famiglia per lavorare in un resort. Una volta arrivati a destinazione, Gretchen e gli altri sono accolti dal datore di lavoro del padre, il signor König, personaggio che mostra uno strano interesse per la sorella di Gretchen, Alma, che è sordomuta. Presto ci si accorgerà che in quella che appare una località turistica da favola nasconde qualcosa di oscuro, e Gretchen sarà tormentata da strani rumori e visioni sanguinose fino a quando non scoprirà alcuni sconvolgenti segreti che riguardano anche la sua famiglia.

Questo è il suo primo teaser trailer:



Cuckoo: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD