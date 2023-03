Cucine da brivido nel trailer di Hunger, thriller thailandese in arrivo su Netflix

News Cinema

Continua la grande passione del cinema e delle serie contemporanee per chef, fornelli, impiattamenti e cucinazioni elaborate. Dopo The Menu, dopo The Bear, arriva dalla Thailandia Hunger, film che sarà disponibile in streaming su Netflix dal prossimo 8 aprile.

Il titolo, Hunger, è lo stesso della celebre opera prima di Steve McQueen che lanciò la carriera di Michael Fassbender raccontando la prigionia e lo sciopero della fame di Bobby Sands. Qui però l'Irlanda e la prigione non c'entrano: siamo infatti in Thailandia e si parla di cucine, chef, fornelli e impiattamenti.

Continua quindi la grande passione che il cinema e le serie di questi anni hanno nei confronti di questi argomenti: basti pensare, per fare solo due facili esempi, a un film come The Menu o a una serie, notevolissima, come The Bear.

Diretto da Sitisiri Mongkolsiri e interpretato da Chutimon Chuengcharoensukying, nota anche come ‘Aokbab’, nel ruolo della protagonista, questo nuovo Hunger - che debutterà in streaming su Netflix l'8 aprile - racconta la storia di una giovane cuoca di talento specializzata in street food sche i spinge oltre il limite dopo avere accettato di seguire una formazione sotto la guida di un famigerato e inflessibile chef. Se la trama e la provenienza di questo film vi hanno incuriosito, come hanno incurosito noi, ecco qui il trailer ufficiale originale di Hunger:





Aoy (Chutimon Chuengcharoensukying) gestisce il ristorante di noodles saltati della sua famiglia. La sua vita cambia quando decide di unirsi al team del noto ristorante HUNGER, guidato dallo chef Paul (Nopachai Jayanama) che le fa conoscere i lati oscuri dell'industria della ristorarazione di alto livello.