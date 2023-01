Critics' Choice Awards 2023: trionfano Everything Everywhere All At Once, Brendan Fraser e Cate Blanchett

News Cinema

Sono stati assegnati i Critics' Choice Awards, i premi del sindacato dei critici USA, e a vincere è stato Everything Everywhere All At Once, destinatario anche di un altro riconoscimento. Ecco il breve elenco completo dei vittoriosi.

Sono stati assegnati i Critics' Choice Awards, i riconoscimenti della critica USA ai migliori film e le migliori serie TV del 2022. A trionfare, durante la cerimonia di premiazione della ventottesima edizione, che si è tenuta ieri sera presso il Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles, è stato Everything Everywhere All At Once. Il film con Michelle Yeoh, che negli States ha davvero fatto scintille, si presentava come il titolo con il maggior numero di candidature: addirittura 14. La vittoria era quindi piuttosto scontata.

Durante la serata dei Critics' Choice Awards sono stati assegnati anche due premi speciali:

Il #SeeHer Award a Janelle Monáe

Il premio della carriera a Jeff Bridges

Il primo viene assegnato dal movimento SeeHer, che ha come mission il ritratto accurato, nelle arti e nei media, del femminile, in modo che le donne "riescano a riconoscersi per quello che sono realmente e intuire il proprio potenziale".

I vincitori dei Critics' Choice Awards 2023 per il Cinema

Ecco i vincitori dei Critics' Choice Awards 2023 per quanto riguarda il cinema:

I candidati al Critics' Choice Award per il miglior film erano 11, mentre i registi 10, e nelle due categorie c'erano pezzi da novanta, ad esempio Steven Spielberg con The Fabelmans, James Cameron con Avatar: La Via dell’Acqua e Baz Luhrmann con Elvis. Però sappiamo bene quanto seguito abbia avuto Everything Everywhere All at Once, che infatti si è aggiudicato anche il Critic's Choice Award per la migliore regia. Il film, che ha vinto due Golden Globes (miglior attrice protagonista, Michelle Yeoh e miglior attore non protagonista, Jonathan Ke Quan), tornerà nelle sale italiane il 2 febbraio.