Crimes of the Future: ecco il primo teaser trailer del nuovo film di David Cronenberg

Appena annunciato tra i titoli che si contenderanno la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2022, Crimes of the Future vede nel cast Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen. Ecco le prime immagini video di Crimes of the Future.

A pochi minuti dalla conclusione della conferenza stampa nel corso della quale è stato annunciato il programma completo del Festival di Cannes 2022, ecco apparire online il primo teaser trailer di Crimes of the Future, l'atteso nuovo film di David Cronenberg che a Cannes verrà presentato in Concorso.

Crimes of the Future vede protagonisti Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen e, a giudicare da queste prime immagini, sembra riportare sul grande schermo il Cronenberg più viscerale, quello di Videodrome, Crash ed eXistenZ.

Ecco le prime immagini video di Crimes of the Future nel suo teaser trailer, e la sua sinossi ufficiale:





Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo affronta nuove trasformazioni e mutazioni. Assieme alla sua partner Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un famoso artista performatico mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi interni in alcune performance di avanguardia. Timlin (Kristen Stewart), investigatrice del National Organ Registry, segue ossessivamente i movimenti della coppia, ed è così che un misterioso gruppo viene rivelato... La sua missione è questa di usare la notorietà di Saul per fare luce sulla nuova fase dell'evoluzione umana.