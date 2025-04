Crime 101, Chris Hemsworth intimidito da Halle Berry sul set

News Cinema

Chris Hemsworth è tra i protagonisti di Crime 101, thriller che coinvolge un cast stellare inclusa Halle Berry e la cui presenza sul set ha mandato in tilt la star di Thor.

Chris Hemsworth ha affrontato diverse sfide nell’arco della sua carriera, soprattutto d’azione, ma di recente ha ammesso di aver affrontato con timore l’esperienza sul set di Crime 101 e il motivo è strettamente legato ad Halle Berry. Attrice premio Oscar, è stata coinvolta a sua volta nel thriller poliziesco diretto da Bart Layton è in uscita nel 2025. Con un cast ricco di star, incluso Mark Ruffalo e Barry Keoghan, Crime 101 ha alzato la posta in gioco per Chris Hemsworth.

Crime 101, Chris Hemsworth era intimorito dalla presenza di Halle Berry nel cast

Presente al CinemaCon 2025, Chris Hemsworth ha raccontato di aver vissuto con un certo timore la presenza di Halle Berry sul set: “Ammiro il suo lavoro, da moltissimi anni. Per questo ero intimorito all’idea di trovarmi seduto di fronte a lei in una scena e cercare di non apparire come incantato davanti a ciò che faceva”. A detta di Chris Hemsworth, quei timori sono stati spazzati via nel momento in cui hanno scoperto di avere una connessione artistica profonda che ha permesso loro di lavorare armonicamente sul set. L’attrice, dal suo canto, ha rivelato che Chris Hemsworth è quel genere d’artista che riesce a tirare fuori il meglio dagli altri colleghi creando un ambiente di lavoro dov’è facile sperimentare. Nonostante i timori iniziali, la star di Thor ha ammesso di aver adorato ogni singolo momento sul set di Crime 101.

Anche Halle Berry, durante lo stesso evento, ha ricambiato il favore tessendone le lodi: “È diventato uno dei miei esseri umani preferiti al mondo. Non entrerò troppo nel dettaglio, ma in un momento del film si è schierato dalla mia parte, non doveva farlo ma l’ha fatto comunque. E da quel momento ho capito che lo avrei seguito per sempre, che sarei stata una sua fan per tutta la vita, perché ha difeso una donna”. Tra non molto i due dimostreranno il loro talento in Crime 101, la cui storia è quella di un investigatore sulle tracce di un ladro di gioielli.