Creuza de Mà - Musica per il Cinema 2024: al via domani la 18ª edizione, con Margherita Vicario e Michele Riondino

Comincia domani la diciottesima edizione di Creuza de Mà - Musica per il cinema, il festival diretto da Ganfranco Cabiddu che ha luogo a Carloforte sull'Isola di San Pietro. Fra gli ospiti, Michele Riondino e Margherita Vicario.

Comincia domani, martedì 23 luglio, la diciottesima edizione di Creuza de Mà - Musica per il Cinema, il Festival dedicato alla musica per il cinema diretto dal regista Gianfranco Cabiddu. La manifestazione si svolge come sempre a Carloforte, sull'Isola di San Pietro, e andrà avanti fino al 28 luglio.

Oltre che un festival, Creuza de Mà è un'occasione di incontro e di scambio, per questo una parte fondamentale dei cinque giorni sull'isola a sud della Sardegna tanto cara a Fabrizio De André è il CAMPUS, progetto di alta formazione ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu e realizzato da Creuza de Mà con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. Anche in questo 2024, 30 allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia, insieme ad altri 12 allievi musicisti provenienti da diverse realtà formative, potranno vivere dall'interno l'esperienza di Creuza de Mà, con un palinsesto di appuntamenti dedicati, tra masterclass e incontri.

A inaugurare la diciottesima edizione del festival sarà proprio l'incontro Il percorso Campus: la filiera della musica e del suono dalla pagina allo schermo, alla presenza dei docenti Gianfranco Cabiddu, Annalisa Forgione, Daniela Bassani, Michele Braga, Lorenzo Tomio, Pivio, Max Viale.

Il 24 luglio sarà il giorno di Margherita Vicario, che presenterà al pubblico di Creuza de Mà Gloria! L'appuntamento con la regista, cantautrice e attrice è per le 18.30 al Cineteatro Cavallera. La Vicario sarà accompagnata dalla produttrice del film Manuela Melissano. E se la giornata si apre con un incontro dedicato ai podcast, la sera tutti al Giardino di Note per il live della resident band del festival, Creuza Quintet, e per una sorpresa speciale sulle note della colonna sonora di Gloria!.

I giorni successivi ci saranno altri film, altri incontri e altri concerti. Fra gli altri, sono attesi infatti sull’isola Michele Riondino con i Revolving Bridge, Francesca Cima, Gnu Quartet, Arrogalla, Luca Micheli e Marco Villa di Chora Media, Riccardo Giagni, Pasquale Catalano.

Comingsoon.it sarà presente a Carloforte per raccontarvi la 18esima edizione di Creuza de Mà.