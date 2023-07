Creuza de Mà - Musica per il Cinema 2023: Mauro Pagani, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e Pivio tra gli ospiti

News Cinema

Ecco il programma della dodicesima edizione di Creuza de Mà - Musica per il Cinema, festival ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu. Dal 18 al 23 luglio Carloforte sull'Isola di San Pietro accoglierà Mauro Pagani, Pivio, Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo e altri ancora.

Si svolgerà a Carloforte, sull'Isola di San Pietro, la diciassettesima edizione di Creuza de Mà - Musica per il Cinema, il festival diretto dal regista Gianfranco Cabiddu e dedicato al rapporto fra musica e cinema. La splendida cittadina dell’isola sarda attirerà, fra il 18 e il 23 luglio, autori di colonne sonore, filmmaker e studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Organizzato dall'associazione culturale Backstage, Creuza de Mà prende il nome dalla famosa canzone e dall'album di Fabrizio De André interamente cantato in dialetto genovese. De André amava molto la Sardegna e Carloforte, che ha origini liguri perché fondata, nel 1738, da una colonia di pescatori di Pegli.

Nelle sei giornate festivaliere, saranno molti gli ospiti, a cominciare da Mauro Pagani, co-autore proprio del disco Creuza de Mà. Ci saranno inoltre Pivio, il regista Paolo Pisanu con il compositore Riccardo Gasparini, gli Ondanueve String Quartet, i Gatto Ciliegia contro il grande freddo, Alessandro Pieravanti e molti altri.

Creuza de Mà 2023: i film e i concerti

I cineteatri Cavallera e Mutua ospiteranno i film di Creuza de Mà 2023, che sono:

Verrà infine mostrata al pubblico la prima puntata della serie The Bad Guy, alla presenza della produttrice Francesca Cima e del compositore Francesco Cerasi.

Anche quest'anno ci sarà CAMPUS musica e suono per il cinema e per l'audiovisivo, progetto di formazione ideato e diretto da Gianfranco Cabiddu e realizzato da Creuza de Mà con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema, con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission. CAMPUS musica e suono per il cinema e per l’audiovisivo è diventato negli anni un elemento centrale per Creuza de Mà, uno sguardo rivolto alle generazioni di registi e compositori di domani.

A chiudere il programma delle visioni sarà proprio il progetto CAMPUS Musica e suono per cinema, con le proiezioni dei corti realizzati dagli allievi diplomati presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e musicati nell'ambito del progetto CAMPUS 2021/22.

Oltre a una mostra dedicata a Fabrizio De Andrè organizzata in partnership con Associazione Saphyrina e Isola dei libri, ci saranno gli abituali concerti serali presso il suggestivo Giardino di Note. Si esibiranno innanzitutto i Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo con Cenacolo Live!, una performance di live cinema sonorizzata e musicata dal vivo ispirata all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

I Creuza Quartet proporranno Canzoni da cinema, una selezione di brani tratti dalla colonna sonora del film Mixed by Erry. Infine suoneranno gli Ondanueve String Quartet, che saranno anche protagonisti dello straordinario live acustico al tramonto a Capo Sandalo venerdì 21 luglio, nella location di roccia a picco sul mare Le Ciassette.

Tornando a Mauro Pagani, il maestro terrà una masterclass dal titolo On screen - una vita in musica, con uno speciale collegamento video con il regista Gabriele Salvatores, con cui il polistrumentista ha lavorato in numerose occasioni. Pagani riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Carloforte e, sabato 22, ripercorrerà la sua straordinaria carriera.

Comingsoon.it sarà presente a Creuza de Mà e racconterà il festival attraverso interviste ai suoi protagonisti.