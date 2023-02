Creed IV: Michael B. Jordan promette che si farà

News Cinema

A un mese dall'uscita in sala di Creed III, Michael B. Jordan, regista e protagonista della saga pugilistica di Adonis Creed, ha tutta l'intenzione di espandere l'universo di Creed, o meglio il Creed-verse.

Ancora prima dell'arrivo in sala di Creed III, Michael B. Jordan annuncia che Creed IV diventerà realtà. L’attore diventato regista confida nel successo del terzo film della serie e quindi non ha la minima intenzione di interrompere la saga pugilistica, E se non c'è Sylvester Stallone, non importa. I fan di Rocky hanno dovuto accettare la dura realtà, ma hanno comunque imparato ad amare Adonis Creed e la sua grinta.

La saga di Creed

Uscito nel 2012, il primo Creed raccontava l’ascesa di Adonis Creed (Michael B. Jordan). Al suo fianco c'era Rocky di Sly, e per la sua performance Stallone aveva vinto il Golden Globe ed era stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista. Il regista era Ryan Coogler, lo stesso di di Black Panther e Black Panther - Wakanda Forever. Anche in Creed II recitavano Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, e al cast si era unito Dolph Lundgren, che riprendeva il mitico ruolo di Ivan Drago. C'era pure il figlio di quest'ultimo, Viktor Drago, che sul ring affrontava Adonis. Dietro la macchina da presa, Steven Caple Jr. aveva preso il posto di Coogler. Il terzo film della serie, infine, è anche diretto da Michael B. Jordan e la vicenda si svolge qualche anno dopo gli eventi di Creed II, e ci mostra Adonis al culmine del successo ma preoccupato per un incontro pugilistico con l'amico d'infanzia Damian Anderson, appena uscito di prigione. Per quanto riguarda il boxoffice mondiale, Creed ha guadagnato 173,5 milioni di dollari, Creed II ben 2014.

Michael B. Jordan vuole ampliare il Creed-verse

Di Creed IV Michael B. Jordan ha parlato durante un’intervista a IGN. Ecco la sua dichiarazione:

Voglio semplicemente espandere l'universo di Creed con oculatezza, ma di certo aspettatevi altro dalla saga di Creed.

Michael B. Jordan, insomma, intende continuare con Adonis & Co., però, per farlo, ha bisogno di storie interessanti. Il fatto di alludere a un universo di Creed, chiamato Creed-verse sta ad indicare che ci sarà spazio per sequel e spin off, come si evince anche dallo slittamento temporale in avanti del quarto capitolo. La presenza di Damian Anderson (Jonathan Majors) permette inoltre non soltanto di scavare nel passato di Adonis, ma anche di avere un villain di un certo spessore, che magari contribuirà a creare una rivalità da sfruttare non in un film solo. In ogni modo, sarà dopo il risultato al boxoffice di Creed III che ne sapremo di più, anche se Michael B. ormai ci ha fatto una promessa, e ogni promessa… è un debito.