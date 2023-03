Creed III, un record speciale negli Usa, sorpresa al boxoffice

News Cinema

Creed III di e con Michael B. Jordan ha segnato un record speciale al botteghino americano. Ha sorpreso in una determinata categoria.

Creed III di e con Michael B. Jordan è appena uscito nel mondo (in Italia ha già totalizzato quasi 3 milioni di euro) e ha segnato un record molto particolare al boxoffice americano: visto che siamo in tema di boxe, parliamo di una "categoria" ben precisa. Sempre riferendosi a cifre assolute non aggiornate all'inflazione, Creed III è il film sportivo più visto all'uscita negli Usa! Leggi anche Creed III, in arrivo il "Creed Universe" secondo Michael B. Jordan

Creed III, il piccolo record del film di Michael B. Jordan