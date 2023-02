Creed III, in arrivo il "Creed Universe" secondo Michael B. Jordan

News Cinema

Michael B. Jordan sul red carpet di Creed III ha lasciato intuire che la saga di Creed sta per espandersi con altri personaggi e altre storie: in effetti una era stata annunciata tempo fa, se avete buona memoria...

Con Creed III dietro l'angolo, in arrivo il 2 marzo al cinema, il suo protagonista e regista Michael B. Jordan ha lasciato intendere, alla Premiere del Chinese Theatre a Hollywood, che questo sia l'effettivo inizio di un progetto più grande della MGM legato al mondo di Creed... che fino a prova contraria nasce già come filiazione del mondo di Rocky. Quale potrebbe essere il prossimo progetto?



Michael B. Jordan guarda al Creed Universe

Durante la prestigiosa anteprima di Creed III sul red carpet del Chinese Theatre a Hollywood, Michael B. Jordan si è goduto la presentazione del suo primo film da regista, dove dirige se stesso e Jonathan Majors in un confronto dentro e fuori dal ring: il ragazzo di strada che ce l'ha fatta e l'altro ragazzo di strada che non ce l'ha fatta e vuole prendersi in un colpo la vita dell'ex-amico. Creed III è un film delicato, perché è il primo lungometraggio legato alla saga di Rocky, o meglio sua filiazione diretta, a non vedere coinvolto Sylvester Stallone, né come interprete né come autore. Una transizione avvenuta tra le polemiche di Sly, che si sente ancora estromesso dal controllo legale su quell'universo, che potrebbe effettivamente espandersi, seguendo uno stile produttivo molto caro agli Studios di recente. Michael ha infatti usato una parola magica:

Mi entusiasma molto l'idea di costruire il Creed Universe.

"Creed Universe"? Jordan potrebbe riferirsi a futuri lungometraggi nei quali lui stesso diventi mentore di un altro pugile, però potremmo in realtà già conoscere le dinamiche di un successivo film in quel mondo. Ricordate quando l'anno scorso fu annunciato che l'MGM stava lavorando su uno spin-off su Ivan Drago, a cura dello sceneggiatore Robert Lawton? Dopotutto, in Creed II il personaggio di Dolph Lundgren era già tornato in azione, accompagnato peraltro da suo figlio Viktor (Florian Munteanu). Fu proprio quest'annuncio a mandare in bestia definitivamente Stallone, che nella sua battaglia per i diritti su Rocky accusò anche Lundgren di aver tradito la loro amicizia, per non avergli detto nulla di questo progetto. A quel punto ci fu una marcia indietro di tutti, con Lundgren che spiegò come l'idea fosse ancora larvale. Lo è ancora?



