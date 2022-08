Drago, Sylvester Stallone infuriato per lo spin-off, Dolph Lundgren si scusa

News Cinema

Sembra incredibile, ma il ventilato spin-off di Drago con Dolph Lundgren è stato messo in cantiere senza che Sylvester Stallone ne sapesse nulla: la furia di Sly è esplosa in un severo post su Instagram.

Qualcuno l'ha fatta grossa. Alla fine della scorsa settimana il sito The Wrap ha diffuso la notizia che dava in avvio uno spin-off di Rocky intitolato Drago, dedicato al personaggio di Dolph Lundgren, per la sceneggiatura di Robert Lawton. Doveva essere vero, perché qualcuno ha reagito con durezza: Sylvester Stallone, come noi, non ne sapeva nulla fino a quel momento! Sly ha usato Instagram per uno sfogo molto duro, che non ha risparmiato Dolph, il quale si è poi scusato tramite lo stesso canale. Leggi anche Drago: dopo Creed prende corpo un altro spin-off di Rocky

Sylvester Stallone sullo spin-off Drago: "Spolpano l'osso alle mie spalle"

Negli ultimi giorni, se ricordate, Sylvester Stallone aveva già attaccato il producer Irwin Winkler per non avergli lasciato la giusta percentuale dei diritti della sua creazione più famosa, Rocky. Quando è trapelata la notizia di Drago, Sly non si è contenuto più, attaccando duramente sia la produzione, sia l' (ex?) amico Dolph Lundgren, reo di non avergli detto nulla. Ecco le parole di Stallone su Instagram, con la traduzione a seguire.





E mi spezzate il cuore un'altra volta... l'ho appena scoperto... ANCORA UNA VOLTA, IRWIN WINKLER questo PATETICO producer di 94 anni e i SUOI IMBECILLI FIGLI AVVOLTOI, Charles e David, stanno di nuovo spolpando LE OSSA di un altro bellissimo personaggio che ho creato io, senza nemmeno dirmelo... MI SCUSO con I FAN, non ho mai voluto che i personaggi di ROCKY fossero sfruttati da questi parassiti... E comunque, una volta non avevo che rispetto per Dolph, ma non mi hai MAI detto cosa stava succedendo alle mie spalle, al personaggio che io ho creato per lui!!! I VERI AMICI valgono più dell'oro.

Caspita. D'altronde lo sapevamo che Stallone, all'occorrenza, non risparmia pugni. L'affondo a Lundgren deve aver colpito nel segno, perché gli attori avevano allegramente lavorato insieme, oltre che in Rocky IV e Creed II, anche nella saga dei Mercenari. Dolph ha anche usato Instagram per chiarire qualcosa...

Giusto per chiarire le cose in merito a un possibile spin-off di Drago. Non c'è un copione approvato, non ci sono contratti firmati, non c'è un regista e io personalmente avevo l'impressione che il mio amico Sly Stallone fosse coinvolto come producer o persino come attore. La settimana scorsa c'è stata una sfortunata indiscrezione della stampa. Sono in contatto con Mr. Balboa, lo dico per far rilassare i fan. Ecco.