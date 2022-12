Courtney Love: licenziata da Fight Club per essermi opposta a Brad Pitt in un film su Kurt Cobain

News Cinema

In un episodio del podcast WTF con Marc Maron, Courtney Love racconta la sua versione, smentita da fonti vicine al film, del suo licenziamento dal ruolo ricoperto da Helena Bonham Carter in Fight Club.

Il podcast WTF (acronimo di What the Fuck) col giornalista e attore Marc Maron in America è popolarissimo: le star del cinema, registi e attori, sono soliti andare da lui e vuotare il sacco, raccontando cose che ad altri non direbbero. Ospite del programma è stata anche Courtney Love, cantante, musicista, attrice e personaggio controverso, vedova del frontman dei Nirvana Kurt Cobain e madre di sua figlia Frances Bean. E ha raccontato la storia secondo la quale era già stata scritturata per il ruolo femminile in Fight Club di David Fincher, da cui fu licenziata quando dette di matto con Brad Pitt che voleva interpretare Kurt Cobain in un film.

Courtney Love e il licenziamento da Fight Club: la sua versione e quella ufficiale

Nel podcast, Courtney Love ha raccontato a Marc Maron di essere stata scelta per la parte di Marla Singer, interpretata da Helena Bonham Carter in Fight Club di David Fincher. All'epoca Love era reduce da una bellissima performance in Larry Flynt - Oltre lo scandalo, che le valse una candidatura al Golden Globe. Secondo quanto ha raccontato, però, fu licenziata dal film dopo essersi opposta alla richiesta di Brad Pitt di poter interpretare Kurt Cobain in un film diretto da Gus Van Sant (che fece poi Last Days, ispirato alla sua vita). Love ha detto di aver dato letteralmente di matto dicendogli cose come "Ma chi cazzo credi di essere? Non so se mi fido di te e non so se i film li fai per motivi commerciali. Sono ottimi film sulla giustizia sociale ma se tu non mi capisci, non capisci Kurt e questa è la mia sensazione, Brad". Sempre secondo Courtney Love, dopo questo rifiuto, venne licenziata da Fight Club e a darle la notizia fu Edward Norton, all'epoca suo fidanzato. "Iniziò a piangere, e mi disse "Non posso farci niente!".

Una fonte anonima vicina alla produzione del film ha confermato che Courtney Love fece un provino per il ruolo in Fight Club ma non ottenne mai la parte: "Non puoi venir licenziato da un lavoro che non hai. E' risaputo che i ruoli non li assegnano gli altri attori ma il regista". E che motivo avrebbe avuto David Fincher per farlo? Il regista, a quanto pare, chiamò Love per dirle che non aveva ottenuto il ruolo e questa è la versione ufficiale. Evidentemente la diretta interessata, che teneva molto alla parte, l'ha vissuta diversamente.

(foto Courtney Love da Wikimedia Commons, 2014, di Manfred Werner; Helena Bonham Carter in Fight Club)