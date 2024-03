Così lontano, così vicino: ecco il nuovo trailer del film di Wim Wenders che torna al cinema

News Cinema

Il celebre film del regista tedesco, seguito di Il cielo sopra Berlino, sarà nelle sale dal 21 marzo distribuito da CG entertainment in collaborazione con Cinema Beltrade - Barz and Hippo.

Anche lui, come il nostro Matteo Garrone, battuto da Jonathan Glazer e dalla sua Zona d'interesse nella corsa all'Oscar 2024 come miglior film internazionale, Wim Wenders si può comunque consolare, e non solo grazie al successo internazionale di critica e pubblico ottenuto con il suo ultimo, bellissimo Perfect Days, lodato di recente perfino da Martin Scorsese.

C'è anche il fatto che, uno dopo l'altro, i suoi grandi film del passato stanno pian piano tornando nelle sale.

Dopo i Wenders Days organizzati da Circuito Cinema lo scorso dicembre che, in attesa dell'uscita di Perfect Days, avevano riportato al cinema ben 23 dei suoi film, ora torna in sala dal 21 marzo Così lontano, così vicino, uno dei titoli più noti e amati del regista tedesco, seguito di Il cielo sopra Berlino che Wenders girò nella capitale tedesca all'indomani della caduta del Muro.

Vincitore del Gran premio della Giuria al Festival di Cannes nel 1993, Così lontano così vicino conta su di un cast straordinario composto da Otto Sander, Peter Falk, Bruno Ganz, Horst Buchholz, Nastassja Kinski, Heinz Rühmann, Solveig Dommartin, Rüdiger Vogler e Willem Dafoe, cui vanno aggiunte le partecipazioni straordinarie di Lou Reed e Mikhail Gorbachev.

Celebre anche la colonna sonora di questo film, che alle musiche originali di Laurent Petitgand mescola brani dello stesso Lou Reed, di U2, Johnny Cash, Nick Cave e Laurie Anderson.

Ecco la trama ufficiale di Così lontano, così vicino:

Il muro di Berlino è oramai caduto da qualche anno. L'angelo Cassiel (Otto Sander) decide finalmente di fare il grande salto: si trasforma in un umano. Con il nome di Karl Engel ritrova l'amico Damiel (Bruno Ganz), ora sposato con Marion (Solveig Dommartin), conosce l'angelo-demone Emit Flesti (Willem Dafoe), e l’affarista Baker (Horst Buchholz). Ad osservare la sua nuova vita c'è Raphaela (Nastassja Kinski). Scoperti i loschi affari di Baker, Cassiel cercherà di fermarlo con l'aiuto dei suoi amici…