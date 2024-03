Io Capitano sconfitto agli Oscar 2024: la dichiarazione di Matteo Garrone

News Cinema

Al regista romano non è riuscita l'impresa di riportare a casa il quindicesimo Oscar come miglior film straniero o internazionale nella storia del cinema italiano. Ecco come ha commentato l'avventura degli Oscar e il suo esito.

Ci avevano sperato in molti, a lungo. E - considerato anche il successo che sta ottenendo il film nelle sale americane - non sarebbe stata tutto sommato una sorpresa sorprendente, se Io Capitano avesse portato a casa un Oscar come miglior film internazionale.

A Matteo Garrone, invece, non è riuscita l'impresa - come accaduto nel 2014 a Paolo Sorrentino con La grande bellezza - di vincere quello che sarebbe stato il quindicesimo Oscar "straniero" andato a un film italiano nella storia dell'Academy. A batterlo, come saprete, è stato - non senza meriti - La zona d'interesse di Jonathan Glazer.

Matteo Garrone, però, è uno sportivo, in tutti i sensi, e a commento dell'esito della Notte degli Oscar 2024 ha rilasciato questa dichiarazione ufficiale:

“È stato un viaggio fantastico, una grande avventura. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia in questo periodo, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il MIC, e tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato. Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni. E il viaggio non finisce qui perché ad aprile andremo in Senegal dove tutto è iniziato e porteremo il film nei villaggi più remoti con degli schermi mobili”

Il tour in Senegal cui si riferisce il regista di Io Capitano è quello che nasce grazie alla Cinemovel Foundation di cui aveva parlato anche l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, collegato via Zoom con la stampa italiana assieme ai protagonisti del film Seydou Sarr e Moustapha Fall, che hanno raccontato la loro esperienza americana.

E questa è la dichiarazione post-Oscar proprio di Del Brocco:

“Essere arrivati fin qui è un risultato straordinario ed ora, nella notte più emozionante, tornano alla mente gli applausi e la commozione raccolti negli ultimi mesi in giro per il mondo. E come un lungo abbraccio continueranno ad accompagnarci nel viaggio che proseguirà il film, ora che ha raggiunto una risonanza mondiale. Festeggiamo con tutti i reali protagonisti di questa storia, con Mamadou Kouassi e Fofana Amara, con i due giovanissimi e straordinari attori Seydou Sarr e Moustapha Fall, e con Matteo Garrone questo bellissimo traguardo, a loro va il nostro più grande ringraziamento e le nostre congratulazioni. Matteo Garrone, grazie al suo enorme talento, ha acceso ancora una volta nel mondo, i riflettori sul cinema italiano. Ha portato di nuovo l’Italia a competere con le eccellenze della cinematografia internazionale fino alle battute finali, un risultato che ha qualcosa di prodigioso, visto che abbiamo gareggiato contro le forze smisurate delle grandi piattaforme e dei grandi distributori con budget a disposizione molto più sostanziosi. È una immensa soddisfazione essere arrivati fin qui e vogliamo condividere l’emozione con tutta l’industria cinematografica italiana, con il MIC, i partner che ci hanno sostenuto, e tutti coloro che in questi mesi hanno creduto fortemente in questo film, lo hanno amato e supportato, rendendo l’avventura di Io Capitano ancora più speciale”.

Io Capitano: il trailer del film