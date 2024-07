Corvi, lupi e gladiatori nelle novità di Eagle Pictures in arrivo al cinema, presentate a Ciné 2024

News Cinema

Un listino ricco per i prossimi mesi l'ha presentato a Ciné di Riccione Eagle Pictures, fra titoli acquisiti Sony e Paramount. Da l'attesissimo Il gladiatore 2 al ritorno del Corvo. Ne abbiamo parlato con il direttore area cinema e produzione Roberto Proia.

Un listino che oseremmo definire animalesco, fra Corvi che ritornano e Lupi solitari dall'alto tasso divistico, con le fattezze di George Clooney e Brad Pitt, che tornano in una commedia piena d'azione. Per non parlare dell'attesissimo ritorno del Gladiatore, con una nuova generazione di protagonisti. Sono solo alcuni titoli delle novità che Eagle Pictures ha presentato a Sorrento in occasione di Ciné giornate professionali di cinema.

Saranno sei mesi densi e variegati, con grandi franchise firmate Paramount e Sony, ma anche titoli di genere. Per non parlare di quel Megalopolis di Francis Ford Coppola che ha monopolizzato l'attenzione generale allo scorso Festival di Cannes.

In questa video intervista ne parliamo con il direttore area cinema e produzione di Eagle Pictures, Roberto Proia.