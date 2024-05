News Cinema

Corti d'Argento 2024: Vincono Lorenzo Quagliozzi con De l'amour perdu per la finzione e Margherita Giusti con The Meatseller

Sono stati assegnati i Nastri d'Argento per i migliori cortometraggi. I vincitori sono Lorenzo Quagliozzi con De l'amour perdu per la finzione e Margherita Giusti con The Meatseller per l'animazione. Un premio anche all’attrice Mia Benedetta per la sua opera prima.