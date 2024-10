Coraline e la porta magica torna al cinema dopo 15 anni, in tempo per Halloween

News Cinema

Visionaria fiaba diretta da Henry Selick, tratta da Neil Gaiman e realizzata in raffinata stop-motion dalla Laika, Coraline e la porta magica festeggerà i suoi primi 15 anni con una riedizione in sala. Portate gli occhi, non i bottoni.

Sono trascorsi quindici anni da quando Coraline e la porta magica si rivelò come un moderno classico dell'animazione, tratto dal racconto omonimo di Neil Gaiman e diretto da quel maestro di nome Henry Selick. In perfetto tempismo con Halloween arriva nei cinema italiani la sua riedizione, che Nexo Studios porta da noi, forte dei 50 milioni di dollari già incassati nel resto del mondo. Qui c'è il trailer originale di questa nuova edizione, più in basso vi riveliamo le date dell'uscita evento.





Coraline torna a varcare la porta magica per Halloween, nella riedizione del classico

Coraline e la porta magica torna al cinema dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, rendendo disponibile anche a una nuova generazione di spettatori e spettatrici l'esperienza di questo lungometraggio in sala. Diretto da Henry Selick che firmò Nightmare Before Christmas, realizzato in stop-motion dal talentuoso team della Laika Entertainment, tratto dall'opera omonima di Neil Gaiman, il film combinò tre talenti in un solo spettacolo, e già allora si fece apprezzare tanto per la sua fattura tecnica, quanto per il suo design molto carismatico e distintivo.

La giovane Coraline, varcando una misteriosa porta segreta nella sua nuova casa, entra in un'inquietante versione alternativa della propria vita. Tutto sembra però assai migliore che nella vita vera, ma al punto da volersi trasferire lì per sempre? Coraline realizza la trappola, e affronterà un'incredibile avventura per salvare se stessa e la sua famiglia....

La nuova edizione di Coraline al cinema sarà accompagnata da un backstage inedito, dove il team Laika ricostruisce i pupazzi del film utilizzando le più contemporanee e raffinate tecniche di stop-motion, evolutesi da quel lontano 2009: è forse questo il modo di riscaldare i motori per un sequel? Chissà.