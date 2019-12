Con Il primo Natale e Tolo Tolo in testa, Medusa Film annuncia a Sorrento la line-up dei titoli del 2020

News Cinema

Vedremo inoltre le nuove commedie di Aldo, Giovanni e Giacomo, di Fausto Brizzi, di Guido Chiesa e di Rolando Ravello.

"Al cinema è sempre Natale" si legge sul listino di Medusa Film. Questa frase è la scintilla che accende la conversazione con Giampaolo Letta, Amministratore Delegato e Vicepresidente della società di distribuzione, che abbiamo incontrato alle Giornate di Cinema di Sorrento. Nei prossimi mesi vedremo i nuovi film di Aldo, Giovanni e Giacomo (Odio l'estate), di Fausto Brizzi (La mia banda suona il pop), di Guido Chiesa (Cambio tutto) e di Rolando Ravello (Per il tuo bene), ma intanto siamo pronti all'avventura nell'anno 0 che Ficarra e Picone vivranno ne Il primo Natale, in sala dal 12 dicembre. Checco Zalone invece, con il suo Tolo Tolo in uscita a Capodanno, rimane ancora un mistero. Una domanda al riguardo a Letta gliel'abbiamo posta. Cosa avrà risposto?