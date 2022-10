Con Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp rinasce il Nosferatu di Robert Eggers

News Cinema

Cinque anni fa Anya Taylor-Joy avrebbe dovuto interpretare una rivisitazione di Nosferatu per Robert Eggers, prima dello sfumare del progetto. Che oggi torna in vita con Bill Skarsgard e Lily-Rose Depp. I dettagli.

Cinque anni fa, dopo The Witch, Robert Eggers aveva in programma di lavorare di nuovo con Anya Taylor-Joy per un rifacimento di Nosferatu, primo adattamento non autorizzato del Dracula di Bram Stoker, realizzato da Murnau nel 1922 e rifatto in una bellissima versione da Werner Herzog nel 1979. Poi il progetto si è arenato, con la pandemia e tutto il resto, e Eggers ha fatto altri film. Ma adesso Nosferatu, il non morto, rivive, è il caso di dirlo, con Bill Skarsgard nel ruolo principale e Lily-Rose Depp in trattative per interpretare la sua vittima.

Un altro Nosferatu in arrivo firmato da Robert Eggers

Sarebbe dunque la terza versione di Nosferatu quella di Robert Eggers, che dopo aver lavorato con Alexander Skarsgard in The Northman sceglie il fratello Bill Skarsgard per interpretare un altro mostro, che, dopo l'It di Andy Muschietti, sembra diventato una specie di marchio di fabbrica per l'attore svedese. Nella versione che non è riuscito a realizzare, Eggers aveva scelto un altro attore giovane per il ruolo, ovvero Harry Styles. The Northman è generalmente piaciuto alla critica ma non è stato un successo al box office, incassando solo 70 milioni di dollari nel mondo. Il giovane Skarsgard è impegnatissimo: ha interpretato l'horror Barbarians, di cui è stato anche produttore esecutivo e lo vedremo in Boy Kills World su Netflix e in John Wick: Capitolo 4, senza dimenticare (se sarà la volta buona) il previsto reboot de Il corvo. Lily Rose-Depp è protagonista di The Idol e Silent Night. Aspettiamo ulteriori notizie su questo Nosferatu, che dovrebbe girarsi a Praga.