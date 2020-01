Con Air: quando Nicolas Cage, bello e capellone, sbancava ancora il boxoffice

News Cinema

Uscito nel 1997, il thriller di Simon West aveva un cast strepitoso ed è diventato pian piano un cult movie.

Il thriller ad alta quota Con Air non ha strappato plausi e consensi alla critica americana, ma per molti è un cult movie, un divertimento fatto film in cui un Nicolas Cage particolarmente in forma, con muscoli perfettamente scolpiti e capelli lunghi, ma non ancora in preda alla cieca rabbia che caratterizzerà molti suoi successivi personaggi, deve vedersela con un pugno di detenuti intenzionati a dirottare un areo che non li sta portando certo verso la libertà. I galeotti, che hanno soprannomi irresistibili come Ciro il Vaiolo e Cane Mastino, sono davvero aggressivi e minacciosi, e chi nel 1997 li vide esercitare tutta la loro cattiveria con un equipaggio sconvolto, si divertì un mondo.

Si divertì un mondo, innanzitutto il pubblico americano, che si riversò copioso nelle sale cinematografiche, tanto da garantire un incasso di 24 milioni di dollari nel primo weekend e un guadagno globale di oltre 224 milioni. Diretto da Simon West e prodotto da Jerry Bruckheimer, Con Air vantava un cast ultra mega supersonico: Cage divideva infatti la scena, o meglio il Jailbird (l'aereo che trasportava i prigionieri) con John Malkovich, Vingh Rhames, John Cusack, Colm Meaney, e poi nientemeno che Steve Buscemi, che faceva la parte di un uomo che aveva smembrato 37 persone, e Danny Trejo, il cui criminale era detto Johnny 23 per il numero di donzelle che aveva stuprato.

Le dieci cose che forse non tutti sanno di Con Air

Se volete sapere qualcosa di più su Con Air, leggete le curiosità che, con un certo gusto e il giusto orgoglio, abbiamo raggruppato qui sotto. Ne conoscevamo giusto un paio, lo ammettiamo e quanto abbiamo riso imparando nuove cose!

Il copione

Sul set John Malkovich era di pessimo umore: la sceneggiatura veniva cambiata giorno per giorno e l'attore non aveva la minima idea di cosa sarebbe accaduto al suo personaggio. Era la peggior cosa che gli potesse capitare.

L'accento

Per perfezionare il suo accento del sud, Nicolas Cage, come un buon attore del metodo, trascorse diverso tempo in Alabama.

L'idea

Il film è ispirato a un articolo di giornale che raccontava di un aereo che trasportava detenuti. Difficilmente si saranno comportati come i protagonisti di Con Air.

Canzoni

La canzone "How Do I Live", scritta da Diane Warren e cantata per il film da Trisha Yearwood, fu candidata all'Oscar. La prima a cantarla fu però LeeAnn Rimes, all'epoca quattordicenne. Altro brano che si sente varie volte nel film è "Sweet Home Alabama", cantato da una band, i Lynyrd Skynyrd, che perse tre componenti in un incidente aereo.

Film del cuore

Nel film Star System - Se non ci sei non esisti, Con Air è il film preferito del personaggio interpretato da Simon Pegg.

Muscoli

Sul set Nicolas Cage era ossessionato dal suo fisico. Fra un'inquadratura e l'altra non faceva altro che sollevare pesi. Il risultato si vede eccome, altro che il Ronny di Stregata dalla luna!

Cage si fa in due

Il film uscì nello stesso anno di Face/Off. Cage li girò uno dopo l'altro e per brevissimo tempo le due produzioni si sovrapposero.

Niente domande

John Cusack detesta a tal punto il film che, nelle interviste, si rifiuta di rispondere a domande che lo riguardano. Già non è un attore che non si concede facilmente ai microfoni, perciò date retta a noi, se siete giornalisti: non provocatelo!

Gare

Danny Trejo ha raccontato che su set il testosterone si sprecava. Gli attori erano talmente competitivi fra loro, che se uno sputava per terra, anche gli altri sputavano, cercando di sputare meglio e più lontano. Quanto sarebbe stato spassoso osservarli!

In Francia

In Francia il film venne intitolato Les ailes de l'Enfer (le ali dell'inferno) invece che Con Air. In francese, infatti "con" significa "str…".